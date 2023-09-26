Учебный год только начался, а на вводной лекции каждого предмета звучат слова: «Искусственный интеллект зедсь запрещен». Университеты прилагают все усилия, чтобы предугадать будущий поток образования. Революция кодов поставила цивилизацию на совершенно новый путь, и быстрые изменения требуют ответной реакции со стороны регулирующих органов, пишет студентка второго курса факультета журналистики и коммуникаций Таллиннского университета Анастасия Изабелла Пооле.
СТУДЕНТКА ⟩ На каждой лекции звучит: «В рамках этого предмета запрещено использовать искусственный интеллект»
В июне Европарламент начал переговоры о первых ограничениях в отношении искусственного интеллекта (ИИ), и эти правила представляются весьма жесткими. Мы достигли того момента, когда неодушевленные существа представляют собой серьезную угрозу свободе человека.
Как новое изобретение ИИ создал серые зоны, а окружающая его неизвестность заставляет людей бояться.
Возьмем для примера шедевр «Терминатор», созданный в 80-х годах. Франшиза фильма вращается вокруг ИИ, захватившего мир. Даже если это всего лишь голливудский сценарий, суть фильма может реализоваться. ИИ не похож на предыдущие технологические революции, и напуганы даже его разработчики.
Эксцентричный Илон Маск вкладывает значительные средства в развитие ИИ, и в этом он не одинок. Отец Facebook Цукерберг, а также такие престижные компании, как Google и Microsoft, тоже вкладывают значительные средства в ИИ.
Генеральный директор приложения ChatGPT рассказал о возможности захвата мира искусственным интеллектом и развязывания современной войны.
Однако Маск предупредил, что ИИ необходимо ограничить. Никогда нельзя быть уверенным, во что разовьются строки кода, поэтому новые правила помогут предотвратить превращение ИИ в нечто, что невозможно контролировать.
Генеральный директор приложения ChatGPT рассказал о возможности того, что ИИ захватит мир и начнет современную войну. Когда даже самые влиятельные лица в этой области предупреждают о потенциальных проблемах, ограничение ИИ является совершенно логичным выбором.
В июне Европарламент предложил установить новые правила, которые бы обеспечили безопасность Европы от ИИ, но при этом соответствовали бы правам и ценностям ЕС. Парламент запретил использовать искусственный интеллект в навязчивой и дискриминационной форме. Разумеется, компания OpenAI, которая стоит за ChatGPT, оспорила ограничения Европарламента.
Конечно, это приятно, что неодушевленное существо не может получить доступ к моим конфиденциальным данным. Однако автономность машины, возможно, не самая большая проблема. Скорее, существует высокий риск того, что люди будут злоупотреблять ИИ, а не наоборот. Поэтому принятие новых регуляций ИИ - логичное решение.
ИИ помогает в повседневной жизни
Однако есть и те, кто утверждает, что ИИ бояться не стоит - его просто нужно использовать в правильных целях. Например, ИИ может помочь найти новые способы сделать нашу окружающую среду более жизнеспособной и безопасной.
ИИ, используемый в общественном транспорте, может предложить новые способы повышения устойчивости в этой области. В рамках «Зеленой сделки» 2030 года ИИ может сократить выбросы парниковых газов на 1,5-4 процента.
Кроме того, ИИ может предотвратить преступность, если дать ему доступ к конфиденциальным государственным данным. Однако если вы разрешите роботу доступ к защищенным государственным данным, у людей появится возможность использовать их против общества.
Однако может произойти и обратный процесс, когда появление ИИ сделает общество значительно безопаснее, что, среди прочего, может даже способствовать снижению коррупции.
Европарламент готовится к худшему
Однако в нынешней системе есть лазейки, которые невозможно охватить. Европейский парламент заявил, что ИИ может серьезно нарушать право людей на неприкосновенность частной жизни и защиту данных. Как только в коде возникнет проблема, вся программа может измениться и создать угрозу демократии и общей безопасности.
Представьте себе, что если у ИИ есть доступ ко всему, он может показывать человеку манипулятивный фейковый контент. В интернете уже и так много путаницы и неопределенности, поэтому возникает вопрос: нужно ли создавать больше?
Конечно, у многих людей есть способность критически анализировать контент в интернете, независимо от того, основан ли он на правде или вымысле, но, например, у детей, которые тоже пользуются интернетом, эта способность еще не настолько развита.
Аргумент о том, что «дети не должны сидеть в интернете», не пройдет, поскольку в Эстонии они обязаны использовать его даже в рамках школьной работы. Поэтому я чувствую, что где-то нужно провести черту.
Потенциал, которым обладает интернет в обществе, как в хорошем, так и в плохом смысле, просто невообразим. Однако проект предложения Европарламента по регулированию ИИ до сих пор не ратифицирован государствами-членами.
У государств-членов есть много аргументов, которые следует проанализировать. У ИИ множество преимуществ, но стоит ли оно того?
Отстанет ли Европа в технологическом развитии, если ИИ решат ограничить? Если запретить ИИ собирать информацию, он не будет развиваться, что также препятствует созданию новых инноваций.
В области ИИ еще много неизведанных земель, поэтому текущие ограничения - не лучший вариант. Это, безусловно, обеспечит защиту от ИИ, но в долгосрочной перспективе это будет неразумно. Законопроекты должны быть смягчены, потому что иначе европейская технологическая сфера не будет развиваться. Европейский парламент должен найти золотую середину, обеспечивающую безопасность общества и развитие ИИ.