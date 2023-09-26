В июне Европарламент начал переговоры о первых ограничениях в отношении искусственного интеллекта (ИИ), и эти правила представляются весьма жесткими. Мы достигли того момента, когда неодушевленные существа представляют собой серьезную угрозу свободе человека.

Как новое изобретение ИИ создал серые зоны, а окружающая его неизвестность заставляет людей бояться.

Возьмем для примера шедевр «Терминатор», созданный в 80-х годах. Франшиза фильма вращается вокруг ИИ, захватившего мир. Даже если это всего лишь голливудский сценарий, суть фильма может реализоваться. ИИ не похож на предыдущие технологические революции, и напуганы даже его разработчики.

Эксцентричный Илон Маск вкладывает значительные средства в развитие ИИ, и в этом он не одинок. Отец Facebook Цукерберг, а также такие престижные компании, как Google и Microsoft, тоже вкладывают значительные средства в ИИ.

Генеральный директор приложения ChatGPT рассказал о возможности захвата мира искусственным интеллектом и развязывания современной войны.

Однако Маск предупредил, что ИИ необходимо ограничить. Никогда нельзя быть уверенным, во что разовьются строки кода, поэтому новые правила помогут предотвратить превращение ИИ в нечто, что невозможно контролировать.

Генеральный директор приложения ChatGPT рассказал о возможности того, что ИИ захватит мир и начнет современную войну. Когда даже самые влиятельные лица в этой области предупреждают о потенциальных проблемах, ограничение ИИ является совершенно логичным выбором.