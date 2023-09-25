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Euribor снова неприятно удивил: достигнут 15-летний максимум

rus.postimees.ee
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Euribor.
Euribor. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели выросла до 4,082%, пишет ERR.

Речь идет о самом высоком уровне, начиная с осени 2008 года.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов – увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

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