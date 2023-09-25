Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего в Таллинне 78-летнего Александра

Рост Александра 164 сантиметра, у него среднее телосложение. У нее короткие волосы. На момент исчезновения он был одет в темную толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные ботинки Ecco с белой подошвой.

У него нет с собой телефона, но у него в кармане должна быть бумажка с домашним адресом и номером телефона жены. Александр любит ездить на автобусе.