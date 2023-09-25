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Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего в Таллинне 78-летнего Александра

rus.postimees.ee
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Фото: Полиция

Полиция просит помочь в поисках 78-летнего Александра, который вчера, 24 сентября, поздно вечером вышел из дома на Ыйсмяэ-теэ в районе Хааберсти в Таллинне. Без посторонней помощи он может попасть в беду.

Рост Александра 164 сантиметра, у него среднее телосложение. У нее короткие волосы. На момент исчезновения он был одет в темную толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные ботинки Ecco с белой подошвой.

У него нет с собой телефона, но у него в кармане должна быть бумажка с домашним адресом и номером телефона жены. Александр любит ездить на автобусе.

Полиция проверила места, где он мог находиться, но найти его пока не удалось. Полиция просит всех, кто увидит Александра, сообщить об этом по телефону 112.

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