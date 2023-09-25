СМИ: РФ экспортирует большую часть нефти без ценового потолка

России удалось вывести большую часть своего экспорта нефти из-под ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами Запада. Об этом пишет в понедельник, 25 сентября, газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Так, в августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая призвана служить рычагом для соблюдения ценового потолка. Это означает, что России, вероятно, удастся серьезно выиграть от продолжающегося роста цен на нефть, пишет FT. Стоимость барреля нефти российской марки Urals в июле находилась ниже отметки в 60 долларов, а сейчас поднялась до примерно 80 долларов. По подсчетам специалистов Киевской школы экономики (КШЭ), благодаря такой динамике и обходу «потолка», РФ может в 2023 году получить от экспорта нефти на 15 млрд долларов больше прибыли, чем могла бы в рамках ценового потолка.

Ранее в КШЭ подсчитали, что санкции, ограничения и возвраты привели к тому, что Россия с февраля 2022 года недополучила от экспорта нефти 100 миллиардов долларов. Однако при этом РФ удалось создать «теневой флот» танкеров для экспорта нефти без западной страховки и обслуживания, отмечает издание.

Масштабные нарушения потолка цен на нефть РФ