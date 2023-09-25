Возможный риск для здоровья: Prisma отзывает из продажи популярный продукт

Prisma отзывает из продажи популярный дип-соус. Причиной является риск для здоровья, поскольку в данной партии продукции обнаружено бактериальное загрязнение.
Prisma Peremarket отзывает из продажи сырный соус Santa Maria (Santa Maria Dip Nacho Cheese Style), 250 гр, EAN: 7311312007223, срок годности: 01.06-31.08.2025.
Причиной отзыва является риск для здоровья, поскольку в данной партии продукции обнаружено бактериальное загрязнение.
Уже купленный товар можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket, при этом иметь чек о покупке не обязательно.