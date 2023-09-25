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Возможный риск для здоровья: Prisma отзывает из продажи популярный продукт

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Магазин Prisma. Фото иллюстративное.
Магазин Prisma. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Prisma отзывает из продажи популярный дип-соус. Причиной является риск для здоровья, поскольку в данной партии продукции обнаружено бактериальное загрязнение.

Prisma Peremarket отзывает из продажи сырный соус Santa Maria (Santa Maria Dip Nacho Cheese Style), 250 гр, EAN: 7311312007223, срок годности: 01.06-31.08.2025.

Причиной отзыва является риск для здоровья, поскольку в данной партии продукции обнаружено бактериальное загрязнение.

Уже купленный товар можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket, при этом иметь чек о покупке не обязательно.

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