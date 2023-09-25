Как не воевать в Украине: истории российских дезертиров

Пригород Мюнхена. В центре города в самом разгаре Октоберфест. Мы встречаемся с Василием в тихом парке с видом на город. Он говорит, что еще не был тут, хоть и живет неподалеку. В Германии Василий почти месяц. Он один из первых российских дезертиров, кому удалось легально добраться сюда.

Василий - не его настоящее имя. Молодой человек говорит, что чувствует себя здесь в безопасности, но боится за родственников, которые остались в России. За дезертирство Василию на родине грозит до 15 лет тюрьмы. Там он объявлен в розыск.

Василий: "Я украинец, я не собираюсь воевать против своего народа"

Василий - артиллерист. Он отучился в военной академии, отслужил несколько лет по контракту. Молодой человек разочаровался в армии еще давно и пытался уволиться из вооруженных сил - но безуспешно. Когда Россия напала на Украину, ему поступил приказ ехать на фронт.

"Меня вызвали и говорят: готовься, там уже люди кончаются", - вспоминает Василий. Но он наотрез отказался ехать на войну: "Я украинец по национальности, - сказал он своему начальнику. - У меня отец украинец, я не собираюсь против своего же народа воевать".