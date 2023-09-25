Золотая медаль Simple Session 2023 по скейтбордингу досталась 13-летнему спортсмену Джулиану Альярди, а победу в категории BMX завоевал прошлогодний победитель Бойд Хилдер.
Уже за считаные минуты до завершения финала по скейтбордингу, казалось, что Simple Session 2023 завершится двойной победой скандинавов, но 13-летний Джулиан Альярди из США и ветеран Simple Session, 28-летний Дэнни Леон из Испании показали во втором туре очень сильные результаты и в итоге завоевали самые яркие медали.
Джулиан Альярди прошел в финал с самым высоким результатом отборочного тура, и хотя по итогам первого тура он не попал в тройку лидеров, второй заезд принес ему 83,08 балла.
«Я не ожидал, что получу такую оценку, - сказал Альярди. – Во втором туре я действительно напрягся и выполнил все трюки, которые запланировал, хотя немного волновался при исполнении кикфлипа 50 на 50 спиной вперед на высоком боксе».
Джулиан признался, что победа стала для него неожиданностью, поскольку он приехал на Simple Session прежде всего для того, чтобы получить удовольствие от катания на борде и провести время с друзьями.
«Здесь парк больше предназначен для BMX, поэтому он заставляет скейтбордистов выйти из зоны комфорта и кататься на пределе своих возможностей», — прокомментировал мероприятие юный победитель.
«Квалификация показала, что Джулиан способен выиграть Simple Session, хотя его первый тур в финале был не такой убедительный, - прокомментировал Дэн Кейтс, главный судья по скейтбордингу. - Но во втором туре он выложился и показал нам то, что мы все хотели увидеть».
Кейтс сказал, что, хотя вся поездка Джулиана была на очень хорошем уровне, флип на 360 градусов с бокса был особенно впечатляющим: «Это огромный высокий полет, который мог показаться зрителю не таким уж высоким, но на самом деле это сумасшедшая высота, которую необходимо преодолеть. Это был один из лучших трюков за все соревнования».
Трехкратный призер Simple Session Дэнни Леон занял второе место, также набрав 80,08 балла в своем последнем заезде. Бронза досталась Элиасу Нильсену из Норвегии (78,83 балла), который опередил Хэмпуса Винберга (73,33 балла) из Швеции.
Меэлис Эрм, ставший единственным эстонцем, вышедшим в финал, занял 13-е место, набрав 63,16 очка. Эрм сказал, что очень доволен всей неделей, и в финале также все прошло хорошо, за исключением последнего трюка.
«Я вышел на финал с относительно уверенным чувством, потому что знал, что дальше уже не может быть лучше. Накануне я выложился по полной, но в финале постарался выступить еще лучше», - сказал лучший эстонец этого года на соревнованиях мирового уровня.
Судьями по скейтборду в этом году были Дэн Кейтс (Великобритания), Веса Икола (Финляндия) и Кристьян Прик (EST).
Победитель в категории BMX определился практически сразу.
Победитель прошлогоднего Simple Session австралиец Бойд Хилдер и в этом году показал мощнейшее выступление и набрал 90,33 балла.
«Я смог исполнить все трюки, которые мне нравятся, и все они получились, поэтому я очень доволен своими выступлениями», — был счастлив Хильдер, добавив, что было бы невежливо не приехать на Simple Session в следующем году и попытаться завоевать третью золотую медаль подряд.
Комментируя выступление Хильдера, главный судья BMX Барт де Йонг сказал, что, поскольку он является одновременно уличным и парковым гонщиком, в его выступлениях видны лучшие стороны двух дисциплин.
«Никто не может летать так высоко, как он, он делал трюки, которые не делали другие, и его выступления были чистыми, — отметил он особенности Хильдера. - В целом это настолько быстро развивающаяся дисциплина, что каждый год уровень вновь повышается».
Американец Мэтт Рэй завоевал серебряную медаль с 88 очками, а Джордан Годвин из Великобритании завоевал бронзу (87,5 очка).
Эстонцы в финал BMX не вышли. Наивысшее место занял Тауно Крюйтс, занявший 31-е место в квалификации. В состав жюри Simple Session BMX в этом году вошли Барт де Йонг (NED), Маркус Вилке (GER) и Томс Силинс (LVA).
В 2024 году Simple Session пройдет с 24 по 25 августа в Тарту.