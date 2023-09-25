Золотая медаль Simple Session 2023 по скейтбордингу досталась 13-летнему спортсмену

Кейтс сказал, что, хотя вся поездка Джулиана была на очень хорошем уровне, флип на 360 градусов с бокса был особенно впечатляющим: «Это огромный высокий полет, который мог показаться зрителю не таким уж высоким, но на самом деле это сумасшедшая высота, которую необходимо преодолеть. Это был один из лучших трюков за все соревнования».

Трехкратный призер Simple Session Дэнни Леон занял второе место, также набрав 80,08 балла в своем последнем заезде. Бронза досталась Элиасу Нильсену из Норвегии (78,83 балла), который опередил Хэмпуса Винберга (73,33 балла) из Швеции.

Меэлис Эрм, ставший единственным эстонцем, вышедшим в финал, занял 13-е место, набрав 63,16 очка. Эрм сказал, что очень доволен всей неделей, и в финале также все прошло хорошо, за исключением последнего трюка.

«Я вышел на финал с относительно уверенным чувством, потому что знал, что дальше уже не может быть лучше. Накануне я выложился по полной, но в финале постарался выступить еще лучше», - сказал лучший эстонец этого года на соревнованиях мирового уровня.

Судьями по скейтборду в этом году были Дэн Кейтс (Великобритания), Веса Икола (Финляндия) и Кристьян Прик (EST).

Победитель в категории BMX определился практически сразу.

Фото: Karl Kirt

Победитель прошлогоднего Simple Session австралиец Бойд Хилдер и в этом году показал мощнейшее выступление и набрал 90,33 балла.