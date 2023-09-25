Михал просит из госрезерва более 20 миллионов евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

«Просим выделить средства в размере 25 859 000 евро в сферу управления Министерства климата в бюджет на 2023 год для покрытия эксплуатационных расходов в области эффективности транспорта, программы конкурентоспособности транспорта и мобильности», - написал Михал в письме, отправленном министру финансов Марту Вырклаэву.

Убытки Eesti Raudtee решили профинансировать из резерва правительства в связи с содержащимся в Законе о железных дорогах обязательством государства при нормальных коммерческих условиях обеспечить баланс доходов и расходов предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего общественной железной дорогой.