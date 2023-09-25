Михал просит из госрезерва более 20 миллионов евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

Министр климата Кристен Михал запрашивает из специального целевого резерва правительства почти 25,9 миллиона евро на покрытие убытков AS Eesti Raudtee.
«Просим выделить средства в размере 25 859 000 евро в сферу управления Министерства климата в бюджет на 2023 год для покрытия эксплуатационных расходов в области эффективности транспорта, программы конкурентоспособности транспорта и мобильности», - написал Михал в письме, отправленном министру финансов Марту Вырклаэву.
Убытки Eesti Raudtee решили профинансировать из резерва правительства в связи с содержащимся в Законе о железных дорогах обязательством государства при нормальных коммерческих условиях обеспечить баланс доходов и расходов предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего общественной железной дорогой.
Объем грузовых перевозок на инфраструктуре Eesti Raudtee за первые восемь месяцев этого года составил чуть более 3,4 миллиона тонн, что на 38 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.