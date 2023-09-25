Видео ⟩ Северное сияние вновь озарило небо над Эстонией

Астроном-любитель Вильям Такис ​​заснял северное сияние с балкона дома в тартуском районе Супилинн. По его словам, насладиться зрелищем на этот раз он смог довольно недолго, минут десять, и это произошло примерно в два часа ночи.

Несмотря на то, что северное сияние длилось недолго, по словам Такиса, игра света была мощной. «В то время как северное сияние в нашем городе обычно серое, на этот раз все цвета можно было увидеть невооруженным глазом», - рассказал он.