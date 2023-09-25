Черный год ирландских гонок: снова погиб гонщик

Федерация автоспорта Ирландии накануне опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что на ралли Clare Stages произошла трагическая авария.

«Федерация автоспорта Ирландии выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям гонщика, получившего смертельные травмы в результате трагической аварии на четвертом спецучастке ралли Clare Stages. Водитель другого автомобиля, попавшего в аварию, доставлен в университетскую больницу Лимерика, где ему оказывают медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Хотя поначалу ралли продолжилось, после шестого спецучастка организаторы сообщили, что гонка была прекращена из-за несчастного случая со смертельным исходом.

Ирландские СМИ сообщили, что погибшим является 37-летний штурман Дэмьен Флеминг.

К сожалению, это не первая трагическая авария в ирландском раллийном спорте в этом году. В апреле в результате несчастного случая во время испытаний накануне ралли в Хорватии погиб Крейг Брин, лучший раллийный гонщик страны.