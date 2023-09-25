Такого не было 20 лет: по Таллинну будут курсировать сразу пять трамвайных маршрутов

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что решение о будущем временного маршрута №6 может быть принято только после получения и анализа данных после восстановления работы трамвайных маршрутов. «Работа временного маршрута показала, что востребованность маршрута, связывающего Копли и Пярнуское шоссе, существует. Трудно предсказать, какая доля этого пути будет покрыта при возобновлении обычной работы трамвайных линий. В любом случае мы работаем над тем, чтобы трамвайное движение на этой траектории продолжалось, анализируем данные, на основании чего будут приняты решения», - сказал Свет.

Город намерен продолжить работу трамвайного маршрута номер 6. Однако продолжаются обсуждения на тему того, будет ли конечной остановкой «Вана-Лыуна» или «Тонди».

«Разнообразная сеть трамвайного движения служит интересам горожан. При этом мы должны учитывать, что трудная дорожная обстановка и существующая инфраструктура устанавливает определенные ограничения: наибольшую трудность представляет вместительность конечной остановки «Тонди», а также нагрузка на кольцевой дороге Виру. Возможности для принятия большего числа трамваев на остановке «Тонди» ограничены, поскольку там для этого недостаточно места», - сказал Свет.

Вице-мэр подчеркнул также, что необходимо принять во внимание то, как будет функционировать трамвайная сеть в целом после открытия трамвайной ветки в Старый порт и строительства многоуровневого перекрестка в Тонди.