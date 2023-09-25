Очередной триумф Кристин Таттар: эстонская спортсменка выиграла турнир US Open

По итогам первого дня спортсменка занимала лишь седьмое место. Но после первоначального испуга она сумела в пятницу подняться на второе место, а в субботу выйти на позицию лидера соревнований.

Перед последним туром она опережала свою главную конкурентку на два броска, но от этого легче не стало. В последнем раунде было множество сложных ситуаций, но Кристин Таттар все же сумела отыграться на последней корзине. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы стать двукратной чемпионкой US Open.