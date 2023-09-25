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Очередной триумф Кристин Таттар: эстонская спортсменка выиграла турнир US Open

rus.postimees.ee
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Кристин Таттар с титулом чемпиона Европы этого года.
Кристин Таттар с титулом чемпиона Европы этого года. Фото: Kermo Benrot, Postimees

Самая успешная диск-гольфистка Эстонии Кристин Таттар выиграла Открытый чемпионат США, который стал последним соревнованием в основной категории в сезоне. Эстонка также стала первой дискгольфисткой, выигравшей все четыре турнира категории Major за один сезон.

По итогам первого дня спортсменка занимала лишь седьмое место. Но после первоначального испуга она сумела в пятницу подняться на второе место, а в субботу выйти на позицию лидера соревнований.

Перед последним туром она опережала свою главную конкурентку на два броска, но от этого легче не стало. В последнем раунде было множество сложных ситуаций, но Кристин Таттар все же сумела отыграться на последней корзине. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы стать двукратной чемпионкой US Open.

Этим Таттар вписал золотую главу в историю диск-гольфа. Она стала первой женщиной, выигравшей все Major-турниры за один сезон!

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