Очередной триумф Кристин Таттар: эстонская спортсменка выиграла турнир US Open

Самая успешная диск-гольфистка Эстонии Кристин Таттар выиграла Открытый чемпионат США, который стал последним соревнованием в основной категории в сезоне. Эстонка также стала первой дискгольфисткой, выигравшей все четыре турнира категории Major за один сезон.
По итогам первого дня спортсменка занимала лишь седьмое место. Но после первоначального испуга она сумела в пятницу подняться на второе место, а в субботу выйти на позицию лидера соревнований.
Перед последним туром она опережала свою главную конкурентку на два броска, но от этого легче не стало. В последнем раунде было множество сложных ситуаций, но Кристин Таттар все же сумела отыграться на последней корзине. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы стать двукратной чемпионкой US Open.
Этим Таттар вписал золотую главу в историю диск-гольфа. Она стала первой женщиной, выигравшей все Major-турниры за один сезон!