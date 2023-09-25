Автомобиль насмерть сбил лося

Около половины восьмого вечера спасатели отправились в деревню Интсу, где после ДТП ликвидировали угрозу возгорания автомобиля.

В 21.15 в Ридакюла в ДТП попали внедорожник и лось.

В результате столкновения животное погибло. Водитель внедорожника не пострадал и вызвал эвакуатор, чтобы забрать автомобиль. Тем временем спасатели помогли переместить машину на обочину. На место вызвали и охотников, чтобы убрать лося.