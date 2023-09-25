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Автомобиль насмерть сбил лося

Сигрид Коореп
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Лось. Фото иллюстративное.
Лось. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

В воскресенье спасателей вызывали в волость Вильянди на место двух ДТП, в одном из которых погиб лось.

Около половины восьмого вечера спасатели отправились в деревню Интсу, где после ДТП ликвидировали угрозу возгорания автомобиля.

В 21.15 в Ридакюла в ДТП попали внедорожник и лось. 

В результате столкновения животное погибло. Водитель внедорожника не пострадал и вызвал эвакуатор, чтобы забрать автомобиль. Тем временем спасатели помогли переместить машину на обочину. На место вызвали и охотников, чтобы убрать лося.

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