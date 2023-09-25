Сокращение роста зарплат высокопоставленным госслужащим планируют одобрить в срочном порядке

При этом проект предлагалось утвердить или представить замечания по нему до 12.00 часов в понедельник, 25 сентября. «В связи с актуальностью проекта мы просим Министерство юстиции провести одновременно как содержательный анализ проекта, так и его нормативно-технический контроль в рамках данного согласования», - пишет Вырклаэв в письме, направленном министерствам.

Законопроект о внесении изменений в Закон о заработной плате высших государственных служащих дополняет Закон о заработной плате высших государственных служащих положением, согласно которому повышение заработной платы высших государственных служащих, указанное в проекте, временно составляет половину повышения заработной платы остальных высших государственных служащих до 31 марта 2028 г.

Иными словами, если в 2024 году действующий Закон о зарплатах высших госслужащих прогнозирует повышение заработной платы госслужащим на 11 процентов, то лицам, указанным в законопроекте, при вступлении законопроекта в силу будет повышена зарплата на 5,5 процента, говорится в пояснительной записке к законопроекту.