Сокращение роста зарплат высокопоставленным госслужащим планируют одобрить в срочном порядке

В пятницу министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) представил на срочное согласование и обсуждение проект о снижении повышения зарплаты высокопоставленным госслужащим.
При этом проект предлагалось утвердить или представить замечания по нему до 12.00 часов в понедельник, 25 сентября. «В связи с актуальностью проекта мы просим Министерство юстиции провести одновременно как содержательный анализ проекта, так и его нормативно-технический контроль в рамках данного согласования», - пишет Вырклаэв в письме, направленном министерствам.
Законопроект о внесении изменений в Закон о заработной плате высших государственных служащих дополняет Закон о заработной плате высших государственных служащих положением, согласно которому повышение заработной платы высших государственных служащих, указанное в проекте, временно составляет половину повышения заработной платы остальных высших государственных служащих до 31 марта 2028 г.
Иными словами, если в 2024 году действующий Закон о зарплатах высших госслужащих прогнозирует повышение заработной платы госслужащим на 11 процентов, то лицам, указанным в законопроекте, при вступлении законопроекта в силу будет повышена зарплата на 5,5 процента, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Закон о заработной плате высших госслужащих предусматривает самую высокую ставку заработной платы для чиновников, считающихся высшими государственными служащими, которая составляет 5200 евро. Эта ставка заработной платы индексируется 1 апреля каждого года, причем самый высокий индекс ставки заработной платы публикуется Министерством финансов. В этом году из-за стремительной инфляции зарплаты высших госслужащих росли значительно быстрее, чем раньше, по прогнозу, в быстрый рост продолжился бы и в следующем году. В 2022 году рост заработной платы составил 7,9 процента, в 2023 году – 13,9 процента, прогнозируемый рост заработной платы в 2024 году – 11 процентов.
Согласно Закону о зарплатах старших государственных служащих, ожидается, что зарплаты государственных служащих вырастут на 11 процентов в 2024 году, на 6,9 процента в 2025 году, на 5,6 процента в 2026 году и на 4,5 процента в 2027 году. Чтобы смягчить сложную ситуацию с госбюджетом, правительство согласилось заморозить фонд заработной платы бюджетников на четыре года. Кроме того, решено ограничить повышение заработной платы некоторых государственных служащих, предусмотренное Законом о зарплатах старших государственных служащих.
Законопроект не меняет официальную зарплату, выплачиваемую членам Рийгикогу, президенту, председателю Верховного суда, государственному контролеру, канцлеру юстиции, а также председателю и члену совета Банка Эстонии, а также порядок его индексации.
В 2028 году, когда будет восстановлена ранее действующая методика индексации, зарплата тех высших госслужащих, чья зарплата подпадает под более низкий индекс, чем в проекте, в результате индексации, согласно прогнозу, увеличится на 17 процентов.
Закон должен вступить в силу 15 марта 2024 года.