Концерн Stockmann может сменить название

В сегодняшнем пресс-релизе компания заявила, что изменение названия концерна Stockmann будет отражать растущую роль подразделения Lindex в бизнес-деятельности предприятия. Оборот Lindex в размере 661 миллиона евро в прошлом году составил более двух третей оборота всего концерна. Lindex также получила большую часть прибыли Stockmann.

Универмаги продолжат работать под названием Stockmann. В то же время предприятие также изучает альтернативы бизнес-модели своих универмагов. Альтернативой может быть повышение независимости универмагов внутри концерна, смена владельца или стратегическое партнерство с другим концерном или сохранение нынешней структуры.