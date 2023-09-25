Концерн Stockmann может сменить название

Концерн Stockmann Grupp сообщил, что рассматривает возможность изменения названия на Lindex Group. Однако универмаги продолжат работать под названием Stockmann. Цена акций компании на бирже сегодня совершила резкий скачок.
В сегодняшнем пресс-релизе компания заявила, что изменение названия концерна Stockmann будет отражать растущую роль подразделения Lindex в бизнес-деятельности предприятия. Оборот Lindex в размере 661 миллиона евро в прошлом году составил более двух третей оборота всего концерна. Lindex также получила большую часть прибыли Stockmann.