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Концерн Stockmann может сменить название

Эркки Эрилайд
, журналист
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Универмаг Stockmann.
Универмаг Stockmann. Фото: Peeter Langovits

Концерн Stockmann Grupp сообщил, что рассматривает возможность изменения названия на Lindex Group. Однако универмаги продолжат работать под названием Stockmann. Цена акций компании на бирже сегодня совершила резкий скачок.

В сегодняшнем пресс-релизе компания заявила, что изменение названия концерна Stockmann будет отражать растущую роль подразделения Lindex в бизнес-деятельности предприятия. Оборот Lindex в размере 661 миллиона евро в прошлом году составил более двух третей оборота всего концерна. Lindex также получила большую часть прибыли Stockmann.

Универмаги продолжат работать под названием Stockmann. В то же время предприятие также изучает альтернативы бизнес-модели своих универмагов. Альтернативой может быть повышение независимости универмагов внутри концерна, смена владельца или стратегическое партнерство с другим концерном или сохранение нынешней структуры.

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