Стало известно, почему Тянака не возьмут в Toyota

В серии WRC ездит лишь горстка гонщиков, которые получают зарплату от команды. Весь сезон ездят лишь два чемпиона мира – Калле Рованперя и Отть Тянак. По словам Латвалы, именно это является основной причиной, почему два сильных гонщика не могут находиться в составе одной команды.

Мийка Вуорела, журналист Ilta-Sanomat, пишет, что ничто не препятствует тому, чтобы взять Тянака в Toyota, но присутствие двух чемпионов мира в одной команде может сделать черию чемпионата мира слишком скучной. Это же подтвердил и Латвала – ради сохранения соревновательного момента они не будут брать Тянака.

«Это так. Нехорошо будет, если одна команда заберет всех чемпионов мира. Но в этом сезоне все команды могут выиграть ралли» - прокомментировал Латвала.

При этом участие чемпиона мира в команде вовсе не гарантирует победы. Например, в Ford с 2000 по 2002 год ездили Колин Макрэй и Карлос Сайнс, но команда не выиграла ни одного командного титула чемпионов мира. На бумаге Ford был сильным, но в реальности не смог одолеть еще более сильную команду Peugeot.

По мнению Вуорела, у Тянака теперь единственная возможность продолжить карьеру высшего уровня в Hyundai. Латвала сказал, что, хотя их целью всегда было продолжить работу с теми же гонщиками в следующем сезоне, до появления официальных новостей потребуется некоторое время.

«Да, вероятно, новости будут только в конце года. Однако цель состоит в том, чтобы продолжить в том же составе», - добавил Латвала.