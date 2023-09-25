Глава МИД Финляндии: даже если Путин исчезнет, маловероятно, что Россия станет миролюбивой демократией

Валтонен дала интервью изданию на прошлой неделе в Нью-Йорке, где она в составе финской делегации принимала участие в Генеральной Ассамблее ООН.

В интервью говорится о непосредственном опыте Финляндии как соседа России и ее взаимодействии с Кремлем. Журналист Washington Post спросил Валтонен, что, по ее мнению, произойдет в России, когда война однажды закончится?

Как отмечает Валтонен, важно помнить, что это не просто война президента России Владимира Путина.

«Россия уже давно готовит свою технику к этому. Они ведут активные войны с 2008 года в Грузии и с 2014 года в Украине. За это время у многих россиян была возможность сказать Путину, что его действия неприемлемы», – отметила она.