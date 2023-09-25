Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (КП) прокомментировала американской газете The Washington Post отношение Финляндии к войне России в Украине.
Глава МИД Финляндии: даже если Путин исчезнет, маловероятно, что Россия станет миролюбивой демократией
Валтонен дала интервью изданию на прошлой неделе в Нью-Йорке, где она в составе финской делегации принимала участие в Генеральной Ассамблее ООН.
В интервью говорится о непосредственном опыте Финляндии как соседа России и ее взаимодействии с Кремлем. Журналист Washington Post спросил Валтонен, что, по ее мнению, произойдет в России, когда война однажды закончится?
Как отмечает Валтонен, важно помнить, что это не просто война президента России Владимира Путина.
«Россия уже давно готовит свою технику к этому. Они ведут активные войны с 2008 года в Грузии и с 2014 года в Украине. За это время у многих россиян была возможность сказать Путину, что его действия неприемлемы», – отметила она.
«Даже если Путин исчезнет, маловероятно, что Россия вдруг станет миролюбивой, обычной демократией. Хотя Запад хотел бы, чтобы российский народ имел больше возможностей для принятия решений в стране, нам следует готовиться к худшему», - заявила глава финского МИД, а также предположила, что после ухода Путина ситуация в России изменится в худшую сторону.