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Выбор между стажем и семьей: должны ли получающие спецпенсию отрабатывать годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком?

Аймар Алтосаар
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Акция протеста спасателей возле мызы Вихула. На первом плане: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Акция протеста спасателей возле мызы Вихула. На первом плане: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Marianne Loorents

Полицейские, спасатели и представители многих других профессий получают специальную пенсию за выполнение опасной для здоровья работы. Однако при расчете спецпенсии не учитывается время пребывания в отпуске по уходу за ребенком, в то время как при расчете общей пенсии его учитывают. Это вызвало вопросы у чиновников из сферы администрирования, находящейся в ведомстве Министерства внутренних дел, поскольку раньше при расчете стажа работы сотрудников спецслужб учитывался и период времени, проведенный в отпуске по уходу за ребенком.

В четверг, 21 сентября, на правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс упрекнул Департамент социального страхования (SKA) в том, что при расчете специальной пенсии, выплачиваемой за опасную для здоровья работу, не учитывается время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком. Ляэнеметс заявил Postimees, что нельзя заставлять полицейских и спасателей выбирать между трудовым стажем и семьей.

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