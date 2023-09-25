Выбор между стажем и семьей: должны ли получающие спецпенсию отрабатывать годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком?

Полицейские, спасатели и представители многих других профессий получают специальную пенсию за выполнение опасной для здоровья работы. Однако при расчете спецпенсии не учитывается время пребывания в отпуске по уходу за ребенком, в то время как при расчете общей пенсии его учитывают. Это вызвало вопросы у чиновников из сферы администрирования, находящейся в ведомстве Министерства внутренних дел, поскольку раньше при расчете стажа работы сотрудников спецслужб учитывался и период времени, проведенный в отпуске по уходу за ребенком.