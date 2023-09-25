Российская оппозиция едет в Эстонию: в Таллинне пройдет Антивоенная конференция

В рамках Антивоенной конференции как российские оппозиционные политики, журналисты и гражданские активисты, так и европейские политики и эксперты, депутаты Европарламента и представители Украины поднимут следующие темы:

В числе участников: известные российские политики Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Геннадий Гудков, Иван Тютрин, Илья Пономарев, Иван Преображенский, государственный министр Эстонии (1990–1992) и министр транспорта и коммуникаций (1996–1999) Райво Варе; депутат Европарламента Андрюс Кубилюс (Литва), экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен, ведущие экономисты Владислав Иноземцев, Михаил Крутихин, Сергей Алексашенко, Дмитрий Некрасов и Михаил Кухар (Украина), культурологи Александр Морозов, Андрей Архангельский и Михаил Лотман (Эстония), эксперт Алексей Арестович (Украина), лидер крымских татар Рефат Чубаров (Украина), депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда, медиаэксперты Ханс Луйк (Эстония), Евгений Киселев, Юрий Романенко (Украина) и Константин Эггерт, ученые-политологи Дмитрий Орешкин, Мария Снеговая (США) и Игорь Грецкий (Эстония), политическая и экоактивистка Евгения Чирикова (Эстония), художница, писательница и волонтерка Катерина Марголис (Италия), журналистка-расследовательница Анастасия Кириленко, правозащитники Сергей Давидис, Даниил Константинов, Наталья Пелевина, Николай Полозов и Александр Черкасов, а также другие представители российской оппозиции за рубежом, европейские политики и эксперты, члены Форума свободной России, волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим от преступной войны, развязанной путинским режимом. Все те, кого объединяет цель, ставшая лозунгом ФСР: «Победу – Украине! Свободу – России!».