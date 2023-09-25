Не то чтобы появление на дорогах Эстонии автомобилей с наклейками «Я русский» стало уж каким-то из ряда вон выходящим явлением: пожалуй, главный вопрос, который напрашивается в связи с этим, - почему всплеск такой активности в определенных кругах автомобилистов произошел именно сейчас. Возможно, этому и нет специального объяснения кроме того, что просто именно столько времени - около 19 месяцев - занял у некоторых носителей т. н. пророссийских взглядов поиск новой формы их демонстративного выражения, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Наглые провокаторы стреляют в колено эстонским русским
Вне всякого сомнения, многим носителям пророссийских взглядов в Эстонии 24 февраля 2022 года пришлось отказаться от многих своих поведенческих привычек. Наивно будет думать, что георгиевские ленточки и прочая подобная атрибутика исчезли из салонов машин этих людей и прочих «просматриваемых» окружающими мест в их личном пространстве только под воздействием принятого в стране Закона о запрете враждебной символики.
Это не так, потому что масса людей прекратили в день начала полномасштабной войны показывать свою «москвоцентричность» совершенно добровольно, потому что почувствовали, что их привычный образ моментально прирос исключительной токсичностью. Продолжение соответствия ему требовало просто невозможных эмоциональных перегрузок.
Россию не осудили, но отползли от нее
Это вовсе не значит, что такие люди кардинально изменили свои позиции и взгляды: нет, они выбрали более щадящий их самолюбие вариант. Невозможность более симпатизировать России отнюдь не повлекла за собой их превращение в поддерживающих Украину. Они ограничились тем, что, дескать, война их прямо не касается, и стали подчеркивать свою принадлежность именно к Эстонии, нанося, например, на свои аватарки в соцсетях эстонский триколор.
Прежде им никогда ничего подобного не пришло бы в голову, а теперь вдруг показалось отличным способом «возразить» на появление на аватарках многих жителей Эстонии (в том числе и русскоязычных) украинского флага, и тем самым продекларировать свое новое кредо: Эстония, мол, должна думать о себе, а «чужая» война ее никак не касается.
Но такой вариант подошел не всем; для тех, кто чувствовал потребность не дистанцировать себя от России, а оставаться ее если не поклонником, то хотя бы адвокатом, нужно было найти какую-то другую стратегию, и вот она, наконец, что называется, вызрела в воздухе: Россия определена Эстонией и свободным миром как террорист и агрессор, но никто вслед за этим не преследует - на то этот мир и свободный - людей русской национальности, поэтому чьи-то публичные акции по провозглашению своей принадлежности к ней невозможно криминализировать. Таким образом, действуя по своего рода принципу эвфемизма поклонники «русского мира» нашли относительно безопасный способ заявить о себе как о таковых.
Эта тенденция не имеет системного характера, количество машин с такими наклейками ничтожно на фоне количества автомобилей с георгиевскими ленточками, перемещавшихся по Эстонии до прошлогоднего февраля, то, что происходит, пока не несет для эстонских правоохранителей особой нагрузки. Тем не менее очевидно, что наклеившие эти надписи люди очень хотят быть замеченными.
Кого-то из них, вероятно, вполне удовлетворяет уже сам факт вызываемого ими у большинства жителей Эстонии раздражения, и дальше их амбиции не заходят. Но наверняка есть и такие, кто хочет довести потенциальные конфликты со своим участием до какого-то обострения, в рамках которого у них появится возможность представить соотечественникам свою «картину мира».
Это удивительно, но с легкостью можно вообразить, что какая-то часть из этих «акцентированных русских» жаждет получить площадку для высказывания в духе того, что, мол, и они сами как русские, и Россия тоже выступают против войны, после чего перенести если не всю, то немалую часть ответственности за нее на Украину и на Запад. Эта очень звучный элемент в российской пропаганде последних месяцев: обвинять Украину в «нежелании прекратить кровопролитие», а Запад - в «накачке Украины оружием».
Транслировать такие идеи сейчас все-таки несколько проще, чем открыто поддерживать российскую агрессию, однако любые призывы к миру, в которых игнорируется четкое называние виновника войны, все равно являются пусть и косвенной, но поддержкой агрессора. То же самое относится и к транслированию в таком контексте послания «Я русский», каковое трансляторы могут сервировать вовсе не как поддержку военных действий, а как протест против якобы несправедливой международной изоляции России и санкционного давления на нее.
Когда лицемерие отнюдь не безобидно
Это очень вульгарное лицемерие, и, к счастью, с учетом все-таки маргинального количества замечаемых в Эстонии машин с такими наклейками, никак нельзя сказать, что оно укоренилось на широкой основе. Тем не менее, коренные и русскоязычные жители Эстонии часто по-прежнему живут на ментальной дистанции друг о друга, поэтому любое сообщение о машинах с наклейками «Я русский» может вызывать у эстонцев тревожные подозрения насчет русских в духе «что у немногих на языке, то почти у всех на уме».
И именно в этом смысле влияние владельцев авто с провокационными наклейками на общественную жизнь уже не кажется безобидным. Даже если возможные конфликты с их участием не будут заканчиваться каким-то серьезным насилием, эти люди все равно могут изрядно поспособствовать росту недоверия и напряженности между представителями разных этнических групп. Причем даже в тех случаях, когда в действительности у людей и нет никаких особенных противоречий в вопросе отношения к российской агрессии против Украины.