КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Наглые провокаторы стреляют в колено эстонским русским

Но такой вариант подошел не всем; для тех, кто чувствовал потребность не дистанцировать себя от России, а оставаться ее если не поклонником, то хотя бы адвокатом, нужно было найти какую-то другую стратегию, и вот она, наконец, что называется, вызрела в воздухе: Россия определена Эстонией и свободным миром как террорист и агрессор, но никто вслед за этим не преследует - на то этот мир и свободный - людей русской национальности, поэтому чьи-то публичные акции по провозглашению своей принадлежности к ней невозможно криминализировать. Таким образом, действуя по своего рода принципу эвфемизма поклонники «русского мира» нашли относительно безопасный способ заявить о себе как о таковых.

Эта тенденция не имеет системного характера, количество машин с такими наклейками ничтожно на фоне количества автомобилей с георгиевскими ленточками, перемещавшихся по Эстонии до прошлогоднего февраля, то, что происходит, пока не несет для эстонских правоохранителей особой нагрузки. Тем не менее очевидно, что наклеившие эти надписи люди очень хотят быть замеченными.

Кого-то из них, вероятно, вполне удовлетворяет уже сам факт вызываемого ими у большинства жителей Эстонии раздражения, и дальше их амбиции не заходят. Но наверняка есть и такие, кто хочет довести потенциальные конфликты со своим участием до какого-то обострения, в рамках которого у них появится возможность представить соотечественникам свою «картину мира».