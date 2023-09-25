Зла немерено ⟩ История и тайны «Владимирского централа» – самой легендарной тюрьмы России

Согласно легенде, Ланской удивился простоте проекта и предложил Екатерине «поиграть в архитектуру». Первоначально они вдвоем так и этак переставляли на бумаге будущие корпуса тюрьмы. Императрицу настолько увлекла эта игра, что она привлекла к ней других придворных. А Ланской подвел под эту игру обоснование. Мол, большая тюрьма должна строиться таким образом, чтобы арестант, даже покинув свой барак, не смог выбраться за стену. И предложил создать из предложенного чертежа настоящий лабиринт.

В 1781 году не раз исправленный проект поступил в Московское губернаторство, а в 1783 году арестантский дом (так тогда именовали Владимирскую тюрьму) принял своих первых «постояльцев». Со временем на месте деревянных бараков вырастут кирпичные корпуса. Но даже в настоящее время человек, впервые попавший на территорию Владимирской тюрьмы, обязательно заблудится в ее постройках.

Побеги были, но это секрет

Название Владимирской тюрьмы не раз менялось. Именно «централом», то есть Центральной пересыльной тюрьмой, она стала в 1906 году. Через три года туда доставили будущего главкома Красной Армии Михаила Фрунзе. Его обвиняли в покушении на убийство офицера полиции, за что в Российской Империи полагалось одно наказание - смертная казнь.

Но во «Владимирском централе» его вспоминают не как пламенного революционера, а как единственного узника, сумевшего совершить побег из самой знаменитой российской тюрьмы.