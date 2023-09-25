Легкоатлет Карел Тильга выиграл турнир, его призовые – несколько десятков тысяч евро

В серии легкоатлетических многоборий, организованных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, участники могли набирать очки в более чем десяти соревнованиях, но засчитывались лишь результаты трех лучших. В зачет входили результаты таких престижных соревнований как Гетцис и Таланс, но также и титульные соревнования.

По итогам сезона призовые получили восемь лучших легкоатлетов, призовой фонд составил почти 100 000 евро. Победитель Карел Тильга набрал 3622 очка и выиграл чуть более 28 000 евро. Вторым стал норвежец Сандер Скотхайм (3572), а третьим стал спортсмен из Гренады Линдон Виктор (3539).