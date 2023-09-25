Пн, 25.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Продажи новых квартир в Таллинне сократились почти на 60%

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Новостройки.
Новостройки. Фото: Mihkel Maripuu

По данным Земельного департамента, в августе 2023 года количество сделок с недвижимостью было на 18% меньше, чем в прошлом году, а продажи новых квартир в Таллинне упали на целых 57% в годовом сравнении, пишет dv.ee.

При этом цены на квартиры в таллиннских новостройках в августе нынешнего года были на 27% выше, нежели год назад: в среднем 4104 евро за квадратный метр.

По данным Земельного департамента, в августе 2023 года на рынке недвижимости было заключено 3745 сделок купли-продажи.

Количество сделок с новыми квартирами в Таллинне сократилось в годовом сравнении на 57%, при этом сделок с квартирами на вторичном рынке было на 11% меньше.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх