Споры вокруг арендного жилья в Нарве: почему вопрос был снять с повестки горсобрания?

Но депутаты фракции Respekt не согласны с этими аргументами. «Мне кажется, что это надуманные причины для снятия вопроса. Безусловно, расчеты в этом проекте имеют место быть. Но если бы новая власть была действительно заинтересована в строительстве этого жилья, проект можно было бы доработать, провести консультации с экспертами, посмотреть практику других городов и при желании можно изменить данный проект решения, пересмотреть суммы, которые вызывают так много вопросов. И тогда пустить его снова на рассмотрение комиссий и депутатов», - ответила Кондрашова.

По мнению Яны Кондрашовой, Вадим Орлов лукавит, ссылаясь на голосование комиссий. «Порядок работы городского собрания регламентирует тот факт, что решение комиссий носит чисто рекомендательный характер, а основное решение остается за депутатами городского собрания. По сути, новая власть просто не пропустила вопрос в зал, не дала возможность депутатам высказать свое мнение по данному вопросу», - добавила депутат.

В этом солидарен с ней и Денис Ларченко, который тоже считает, что можно было бы внести поправки или доработать проект с учетом всего вышесказанного, пересмотреть примерные суммы, а не снимать вопрос с повестки полностью.