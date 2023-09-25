Споры вокруг арендного жилья в Нарве: почему вопрос был снять с повестки горсобрания?

В пятницу на заседании Нарвского горсобрания обсуждались важные вопросы. Однако в повестку дня председателем горсобрания Ириной Янович были внесены некоторые изменения, которыми не все депутаты оппозиции остались довольны.
Так, было снято несколько важных для развития города вопросов: создание центра для поддержки детей с особыми потребностями, проект решения по вопросу строительства арендного жилья в Нарве, а также проект решения по определению района централизованного отопления. Оппозиционный депутат фракции Respekt Денис Ларченко на свой странице в Facebook выразил недовольство сложившейся ситуацией.
По словам Ларченко, еще в начале заседания председатель горсобрания Ирина Янович сняла ряд важных вопросов с повестки дня, обосновав это тем, что вопросы не имели поддержки в комиссиях. «С такими комиссиями можно будет тогда вообще все вопросы снимать и расходиться по домам», - заявил Ларченко.
Напомним, что вопрос строительства арендного жилья в Нарве стоит довольно остро. Идея такого жилья заключалась в том, чтобы обеспечить приезжих специалистов возможностью арендовать современную и удобную жилплощадь в городе. С арендным жильем в Нарве на данный момент действительно существует серьезная проблема - найти комфортную квартиру с современным ремонтом можно, но вариантов мало, и цены на такие жилплощади завышены.
«Строительство арендного жилья - это инициатива бывшего мэра, и тут Катри шла в правильном направлении, - подчеркнула депутат фракции Respekt Яна Кондрашова. - Арендное жилье Нарве, безусловно, нужно, если мы хотим предоставлять качественные услуги в сферах образования и медицины. Если мы хотим, чтобы эти работники приезжали сюда семьями, мы должны предлагать им лучшие условия, чтобы их мотивировать».
Однако депутат фракции Narva Вадим Орлов уверен, что отказ от проекта решения по вопросу строительства нового жилья вполне обоснован. По словам Орлова, проект рассматривался на двух комиссиях - комиссии по предпринимательству и проектам развития и бюджетной комиссии.
«У членов комиссии по предпринимательству и проектам развития возникло много вопросов к соотношению общей суммы бюджета проекта и тех результатов, которые мы получаем за эти деньги. Общий бюджет проекта составил 9,9 млн евро. За эти деньги планируется построить 40 квартир общей площадью 2386 м2. Если разделить общую сумму бюджета на количество квадратных метров и количество квартир, то получается, что предлагается построить 40 квартир со средней площадью около 60 м2, а их стоимость - почти 250 000 евро за одну квартиру», - прокомментировал Орлов.
При этом, пояснил депутат, затраты на строительство составят более 4100 евро на один квадратный метр. «В результате обсуждений выяснилось, что сумма бюджета посчитана на основе программы помещений. На данный момент нет ни предварительного, ни основного проектов. Оценка стоимости очень предварительная. На комиссии было предложено сократить бюджет проекта на 25% и в таком виде представить на обсуждение Городского собрания. За данное предложение проголосовало 6 членов комиссии, против 3», - пояснил Орлов.
На заседании бюджетной комиссии вопросов к сумме бюджета проекта возникло еще больше, добавил депутат фракции Narva. «Для квартиры площадью 60 м2 сумма 250 000 евро является неприлично завышенной. Изначально высокая сумма стоимости проекта существенно снизит число фирм, которые смогут участвовать в конкурсе госпоставки на строительство. Если сумма уменьшится, то незначительно. В итоге, на бюджетной комиссии восемь человек из девяти присутствовавших проголосовали против данного проекта и один воздержался», - прокомментировал Орлов.
Но депутаты фракции Respekt не согласны с этими аргументами. «Мне кажется, что это надуманные причины для снятия вопроса. Безусловно, расчеты в этом проекте имеют место быть. Но если бы новая власть была действительно заинтересована в строительстве этого жилья, проект можно было бы доработать, провести консультации с экспертами, посмотреть практику других городов и при желании можно изменить данный проект решения, пересмотреть суммы, которые вызывают так много вопросов. И тогда пустить его снова на рассмотрение комиссий и депутатов», - ответила Кондрашова.
По мнению Яны Кондрашовой, Вадим Орлов лукавит, ссылаясь на голосование комиссий. «Порядок работы городского собрания регламентирует тот факт, что решение комиссий носит чисто рекомендательный характер, а основное решение остается за депутатами городского собрания. По сути, новая власть просто не пропустила вопрос в зал, не дала возможность депутатам высказать свое мнение по данному вопросу», - добавила депутат.
В этом солидарен с ней и Денис Ларченко, который тоже считает, что можно было бы внести поправки или доработать проект с учетом всего вышесказанного, пересмотреть примерные суммы, а не снимать вопрос с повестки полностью.
«На бюджетной комисси был задан вопрос о том, как именно формировалась цена. Цена формировалась за счет того, что объекты такого масштаба никто из нарвских фирм строить не будет. Заниматься проектом за такие суммы придут иногородние фирмы, более крупные, потому что это не под силу и не по карману нарвским. Иногородняя фирма привезет своих работников, снимет для них жилье, им будут платить командировочные, строительство идет не один месяц, их нужно мотивировать конкурентоспособной заработной платой. Из всего этого и формируется цена», - объяснила Кондрашова.
Однако в интервью ERR Ирина Янович заявила, что полностью отказываться от идеи строительства арендного жилья город не будет. «От строительства такого объекта мы не отказываемся. В минувший четверг на заседании горсобрания данный проект был снят с повестки дня, но он по-прежнему остается в производстве городского собрания. Этот пункт также присутствует в программе развития Нарвы. Единственное изменение касается адреса объекта», - сказала в понедельник Ирина Янович.
Также на заседании горсобрания обсуждались такие важные вопросы, как зарплата председателя горсобрания Ирины Янович, которая составила 4000 евро, а также ежемесячное вознаграждение заместителя председателя – Татьяны Стольфат, которое составило 1 500 евро. Помимо этого, были приняты решения, согласно которым город ждет второй этап строительства Стокгольмской площади, строительство нового дома попечения, строительство служебно-бытового здания на Äkkeküla и развитие велосипедных дорожек.