ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Коррупция помогла Кремлю решиться на войну, и она же помогает войну затягивать

Генпрокуратура высказалась в том плане, что 30 лет формально борясь с коррупцией по всему миру, в России Transparency International почему-то решила вмешиваться во внутренние дела страны. Такая же аргументация звучала и отношении денонсации соглашений об антикоррупционном сотрудничестве в рамках Совета Европы. Как сказал в интервью «Российской газете» член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, это не снизит борьбу с коррупцией, но Россия не позволит европейским чиновникам превращать борьбу с коррупцией в политические игры: «В современных условиях европейскому чиновнику не только нет нужды, но даже противопоказано изучать реальную обстановку, так как выводы любых докладов готовы заранее, вкратце их суть сводится к следующему: в России все ужасно… Если выражаться современным «прогрессивным» языком, мы выходим из абьюзивных отношений».

Подчеркивалось, что речь не идет о полном отказе от международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, так как договоры в рамках ООН остаются в силе. Однако эксперт по коррупции Елена Панфилова отметила: «Если приглядеться к нашему законодательству о противодействии коррупции, можно увидеть, что оно структурно и содержательно очень похоже на Конвенцию ООН по противодействию коррупции. Но дело в том, что у этой конвенции менее прозрачный и менее организованный мониторинговый механизм».

Мошенничать стало проще