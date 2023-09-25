Флаг ЭССР в центре Таллинна: депутат Рийгикогу и поэт оспорят в суде решение полиции

Политик Яак Валге (EKRE) сообщил в соцсетях, что его и поэта Андреса Ауле оштрафовали за проступок, но не по статье о разжигании ненависти, по которой было возбуждено дело, а за нарушение общественного порядка. Не понимая, за что их оштрафовали, политик и поэт будут оспаривать штраф в суде.
«Департамент полиции и погранохраны решил, что мы с Андресом Ауле 22 июля совершили проступок, когда установили флаг Эстонской ССР на Доме писателей на улице Харью в Таллинне, и посчитали правильным оштрафовать нас. В то же время департамент больше не исходил из 151-й статьи Пенитенциарного кодекса, на основании которой в отношении нас было начато производство о проступке, а обвинил нас в нарушении общественного порядка, а точнее в причинении беспокойства третьим лицам», - написал член Рийгикогу.
По словам Валге, в деле о правонарушении упоминаются также двое третьих лиц, которых беспокоили действия его и Ауле. В полиции пока не уточнили, какое отношение эти лица имеют к делу.
В середине июля полиция обратилась за помощью к общественности для установления личности поднявших флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула на стене Дома писателей на улице Харью в Таллинне. Мужчины подняли флаг рано утром в 5.03 утра, а несколько часов спустя, в 9.29, те же люди сняли флаг.
По словам Валге, их с Ауле целью было привлечь внимание к постоянно висящему на стене символу оккупационной власти, который следует убрать: «Однако вместо этого нам назначили наказание за использование символики оккупационной власти».
Член Рийгикогу также рассуждал о том, как это деяние может быть наказуемо в Эстонии или как следует понимать, что оно наказуемо.
«Символика, связанная с Эстонской ССР, не запрещена в Эстонии, за исключением случаев оправдания международных преступлений. Сам Департамент полиции и погранохраны ранее публично подтвердил, что использование символов времен СССР в общественных местах не запрещено», - продолжил Валге и сослался на конституцию, свободу творчества и Европейский суд по правам человека.
«Похоже, что, по мнению департамента, любое самовыражение, которое кого-то беспокоит, наказуемо. Существует бесчисленное множество явлений, которые могут кого-то беспокоить в общественном пространстве, например, кого-то может побеспокоить размещенный на стене плакат с необычным рисунком, нескошенная или, наоборот, скошенная трава, немытая машина, крест на башне церкви и т.д.», - перечислил Валге и добавил, что хотя им финансово выгоднее заплатить штраф, они с Ауле в ближайшие дни будут оспаривать это решение в суде.