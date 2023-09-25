Флаг ЭССР в центре Таллинна: депутат Рийгикогу и поэт оспорят в суде решение полиции

«Департамент полиции и погранохраны решил, что мы с Андресом Ауле 22 июля совершили проступок, когда установили флаг Эстонской ССР на Доме писателей на улице Харью в Таллинне, и посчитали правильным оштрафовать нас. В то же время департамент больше не исходил из 151-й статьи Пенитенциарного кодекса, на основании которой в отношении нас было начато производство о проступке, а обвинил нас в нарушении общественного порядка, а точнее в причинении беспокойства третьим лицам», - написал член Рийгикогу.

Флаг Эстонской ССР рядом с барельефом Юхана Смуула. Фото: Lugeja pilt

По словам Валге, в деле о правонарушении упоминаются также двое третьих лиц, которых беспокоили действия его и Ауле. В полиции пока не уточнили, какое отношение эти лица имеют к делу.

В середине июля полиция обратилась за помощью к общественности для установления личности поднявших флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула на стене Дома писателей на улице Харью в Таллинне. Мужчины подняли флаг рано утром в 5.03 утра, а несколько часов спустя, в 9.29, те же люди сняли флаг.

По словам Валге, их с Ауле целью было привлечь внимание к постоянно висящему на стене символу оккупационной власти, который следует убрать: «Однако вместо этого нам назначили наказание за использование символики оккупационной власти».