В Италии умер главарь мафии «Коза Ностра» Маттео Денаро

Полиция называла 61-летнего Денаро главой знаменитой преступной группировки «Коза Ностра». Он провел в бегах 30 лет, прежде чем был задержан в январе.

На момент ареста он лечился от рака, и в августе его перевели из тюрьмы в больницу.

Денаро, известного по прозвищу «Дьявол», считали виновным в многочисленных убийствах.

В 2002 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства в 1992 году прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии; за взрывы в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году; а также за похищение, истязания и убийство 11-летнего мальчика, отец которого сам был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля обвинения.

Сам Денаро хвастался, что мог бы «заполнить целое кладбище» трупами своих жертвам.

Он также курировал рэкет, незаконные выбросы мусора, отмывание денег и торговлю наркотиками, которыми занимался синдикат организованной преступности «Коза Ностра».

Хотя Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, следователи полагали, что он продолжал отдавать приказы своим подчиненным из различных секретных мест.

По данным итальянских СМИ, он впал в необратимую кому в пятницу, находясь в больнице города Л'Акуила в центре страны. Ранее Денаро отказался от интенсивной терапии.

Денаро задержали в частной клинике, где он лечился от рака Фото: Reuters

Денаро перенес несколько операций, связанных с раком, но, по сообщениям, не оправился после последней.