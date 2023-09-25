Новый директор Молодежного центра Нарва-Йыэсуу: глаза горят, творческая движуха мотивирует

Молодежный центр Нарва-Йыэсуу начинает новый сезон с новой командой и новыми планами. Искусствовед Елена Ховарт, уже третий год возглавляющая действующий при центре Арт-клуб, пишет, что прежнее руководство центра само позаботилось о достойной для себя смене. Команда во главе с новым директором полна энтузиазма и идей по развитию учреждения.
Молодежный центр Нарва-Йыэсуу шумно и радостно отметил пятилетие. Команда молодежных работников во главе с новым директором Юлианной Янно энергично начинает новый учебный сезон. Александр Зраев - опытный молодежный работник в Нарва-Йыэсуу, он же руководит молодежной комнатой в Ольгина. Илкона Гасанова-Абдрашитова - специалист по работе с молодежью в Синимяэ. Дарья Авдошина - новый молодежный работник в центре Нарва-Йыэсуу.
В середине сентября торжественно открылась новая концертно-досуговая площадка под открытым небом, получившая название «Молодежный двор». На живописной лужайке с вековыми соснами, примыкающей к современному зданию центра, было разбито пространство для пикника с костровыми чашами, садовой мебелью, гамаками и импровизированными центрами разнонаправленных развлечений.
Также была организована площадка для настольных и подвижных игр, сцена для музыкального выступления группы «УЕ», состоящей из молодых музыкантов, был накрыт стол с угощениями. Гостей мероприятия также радовали стрелковый тир VHS airsoft club, выставка военных артефактов из коллекции Ильи Абдрашитова, сектор художественного творчества и фотозона для моментальной фотографии.
Ребята из Арт-клуба, который третий год работает в молодежном центре, создали картины в стиле флюид-арт для украшения интерьера игровой комнаты. А фото-квест, подготовленный командой из Молодежного парламента, увлек участников праздника всех возрастов. Вечер закончился танцами под открытым небом.
Два директора Молодежного центра, уже прежний и новый, поделились своими впечатлениями и планами.
Анна Коновалова посвятила молодежной работе 25 лет. Она возглавляла в разное время Молодежные центры в Нарва-Йыэсуу и в Нарве.
Анна: «Считаю, что мое решение поменять сферу деятельности своевременно. Я рада, что на мое место пришла Юлианна, возможности которой в молодежной работе я знаю. Я могу быть уверена, что она продолжит наши традиции и внесет много нового. Она моложе, энергичнее и активнее, это именно то, что очень важно для работы с молодежью. Я считаю, что у нас получился очень удачный переход, я спокойно оставляю наше дело в надежных руках знающего специалиста».
Юлианна Янно - новоиспеченный руководитель, раньше она работала вместе с Анной Коноваловой в Молодежном центре в Нарве, а также была главным специалистом в отделе культуры Нарвской горуправы.
Юлианна: «Я очень соскучилась по работе за время декретного отпуска, по-настоящему истосковалась по активной деятельности. Это моя любимая сфера, восемь лет назад я ушла из молодежной работы, но всегда с ностальгией вспоминала ее. Меня привлекают различные фестивальные проекты и любая творческая движуха.
Я считаю, что звезды сошлись: мы встретились с Аней на юбилее Молодежного центра Нарвы, и она предложила мне попробовать себя в качестве директора «молодежки» в Нарва-Йыэсуу. У меня достаточно опыта, я полна энтузиазма и готова принять эту эстафету от Анны на следующие пять лет!
Очень много хочется сделать, глаза горят и уже есть масса планов. Что мне особенно сейчас нравится, это то, что когда я просыпаюсь, я не думаю: какой сегодня день недели, среда или суббота? Все дни сейчас для меня радостны и наполнены созидающим делом.
Это ощущение счастья от работы мне очень импонирует. С таким же настроением я работала в Молодежном центре Нарвы, когда Анна была моим директором».
Хочется пожелать новой команде Молодежного центра преуспеть в ее новых планах и не растерять позитивной энергии!