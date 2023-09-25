Новый директор Молодежного центра Нарва-Йыэсуу: глаза горят, творческая движуха мотивирует

Анна: «Считаю, что мое решение поменять сферу деятельности своевременно. Я рада, что на мое место пришла Юлианна, возможности которой в молодежной работе я знаю. Я могу быть уверена, что она продолжит наши традиции и внесет много нового. Она моложе, энергичнее и активнее, это именно то, что очень важно для работы с молодежью. Я считаю, что у нас получился очень удачный переход, я спокойно оставляю наше дело в надежных руках знающего специалиста».

Молодежный центр Нарва-Йыэсуу ждет множество новых проектов. Фото: Елена Ховарт

Юлианна Янно - новоиспеченный руководитель, раньше она работала вместе с Анной Коноваловой в Молодежном центре в Нарве, а также была главным специалистом в отделе культуры Нарвской горуправы.

Юлианна: «Я очень соскучилась по работе за время декретного отпуска, по-настоящему истосковалась по активной деятельности. Это моя любимая сфера, восемь лет назад я ушла из молодежной работы, но всегда с ностальгией вспоминала ее. Меня привлекают различные фестивальные проекты и любая творческая движуха.

Я считаю, что звезды сошлись: мы встретились с Аней на юбилее Молодежного центра Нарвы, и она предложила мне попробовать себя в качестве директора «молодежки» в Нарва-Йыэсуу. У меня достаточно опыта, я полна энтузиазма и готова принять эту эстафету от Анны на следующие пять лет!

Очень много хочется сделать, глаза горят и уже есть масса планов. Что мне особенно сейчас нравится, это то, что когда я просыпаюсь, я не думаю: какой сегодня день недели, среда или суббота? Все дни сейчас для меня радостны и наполнены созидающим делом.

Это ощущение счастья от работы мне очень импонирует. С таким же настроением я работала в Молодежном центре Нарвы, когда Анна была моим директором».