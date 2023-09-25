Гражданин Молдовы попытался подкупить эстонского пограничника за 40 евро

На прошлой неделе в Нарве пограничники задержали гражданина Молдовы, который пытался дать взятку в 40 евро за отсутствие медицинской страховки. Суд приговорил его за это к году лишения свободы условно, а в воскресенье гражданин Молдовы был депортирован в Россию.
Гражданин Молдовы, прибывший в Эстонию из России в пятницу, спрятал в своих документах две купюры по 20 евро и представил их как альтернативную медицинскую страховку, сообщила Идаская префектура.
Сотрудники задержали обвиняемого по подозрению во взяточничестве и доставили его в арестный дом.
На заседании в воскресенье суд приговорил гражданина Молдовы к одному году лишения свободы условно, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение пяти лет. Кроме того, у него была конфискована предложенная взятка, и он должен будет выплатить 1047 евро в качестве судебных и юридических издержек.
В качестве дополнительного наказания ему запрещен въезд в Эстонскую Республику в течение пяти лет. После суда сотрудники полиции отвезли мужчину на границу, где остался его автомобиль, и он покинул страну.