Администратор группы в Facebook получил тюремный срок за оправдание агрессии РФ

Однако наказание фактически уже отбыто, так как в него включено время, проведенное под арестом в прошлом году.

Подсудимый занимался публичным прославлением и оправданием преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также совершал действия, направленные на разжигание национальной ненависти, говорится в общедоступном решении суда.

14 января 2021 года в социальной сети Facebook была создана общедоступная группа на русском языке на тему политики и прав человека.

Обвиняемый как основатель и администратор группы распространял информацию о военных действиях российских вооруженных сил на территории Украины, восхваляя и оправдывая преступления против мира и военные преступления, совершенные Россией, а также совершал действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды между латышами, украинцами и русскими.

24 февраля 2022 года обвиняемый выложил пост: «Смотрю, столько публикаций о войне в Украине, Россия плохая. А где были вы, защитники, все восемь лет, когда они сами себя бомбили? Где были ваши статусы "Хотим мира в Украине"?».

При этом обвиняемый, являясь администратором группы, разрешил публикацию и не удалил комментарии, сделанные другим лицом к его записи. Например, 13 марта 2022 года некий человек написал следующий комментарий: «Неужели кто-то еще сомневается, что "Слава Украине" - это "Слава Гитлеру"?»

В приговоре также упоминается ряд других ненавистнических постов.