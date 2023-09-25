Фото и видео ⟩ Таллиннский пляж усыпан медузами: представляют ли они опасность?

Ушастая медуза. Фото: фото читателя

Ушастые медузы не опасны для человека. «Кушать их нельзя, но и беспокоиться не о чем. Ничего страшного не произойдет, если собака наступит лапкой на медузу или ребенок возьмет ее в руки. Но лапки надо вытирать, а руки мыть. Гигиена в любом случае актуальна, однако бояться не стоит. У ушастых медуз есть, конечно, стрекательные клетки на щупальцах, но они слабенькие, даже очень-очень юному существу человеческого рода никакого вреда они причинить не могут. Однако все-таки в рот их брать не надо: чужой белок - белок совершенно лишний. Индивидуально возможна аллергическая реакция», – отмечает зоолог.

Есть ли смысл устраивать спасательные операции для медуз, которых выбросило на берег? «Если вы осторожно, не нажимая и не сдавливая, возьмете в ладошки, пусть с песком, эту медузу и отнесете подальше в море, плохо вы ей не сделаете. Но, по большому счету, это вряд ли ей поможет. Хотя, почему нет? По крайней мере, у человека будет вполне оправданное чувство, что от хоть что-то попытался сделать. Если медуза уже лежит на подсохшем песке, то нести ее в воду нет смысла. Но если она в воде, но совсем на урезе, то можно отнести ее подальше и поглубже, может быть, где волны не идут на берег», – ответил специалист.

Ушастая медуза. Фото: фото читателя