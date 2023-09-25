Правящие партии могут обязать вернуть пожертвование от либерального фонда

По словам руководителя ERJK Лийзы Овийр, вопрос заключается не в том, была ли у SALK заказана услуга, а в том, была ли она получена и использована, и в каком объеме. Если бесплатная консультационная услуга была оказана юридическим лицом, таким как SALK, то по закону это квалифицируется как запрещенное пожертвование, считает она.

Хотя возможные решения еще не известны, Овийр подтвердила, что в этом случае оплата услуг грозит Социал-демократической партии, Партии реформ и «Ээсти 200». Контакты с Центристской партией были непродолжительными.

Овийр отметила, что, согласно закону, услуга должна быть доступна всем политическим партиям, однако глава SALK Тармо Юристо, встретившийся в четверг с членами комиссии, также подтвердил, что они не стали бы консультировать партию «Отечество» или EKRE.