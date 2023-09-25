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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Если Россия потеряет влияние на Кавказе, она утратит его и в Средней Азии

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Новая геополитическая эра может начаться на Кавказе без России
  • В Африке происходят странные инциденты, вредящие российским интересам
  • Российская армия продолжает обороняться, а инициатива находится в руках украинских сил

Если мирный процесс с участием Армении и Азербайджана удастся запустить без России, это может означать начало новой геополитической эры на Кавказе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает свою, казалось бы, невыполнимую миссию: убедить свой народ изменить нынешнее направление развития Армении и признать поражение в войне. Его послание абсолютно верно в том смысле, что нынешние гарантии безопасности Армении со стороны организаций по безопасности СНГ не работают. Нынешняя внешняя политика Армении также не работает. Престиж армянской оппозиции по причине ее прошлой деятельности очень низок, а организованные ею демонстрации пока не стали опасными для премьер-министра Армении и его союзников.

В СМИ циркулирует информация, что в ближайшее время в Гранаде должна состояться встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана, где в той или иной роли будут присутствовать также представители ЕС, Германии и Франции. Если мирный процесс между Арменией и Азербайджаном удастся запустить и проводить без участия России, можно будет сказать, что на Кавказе началась новая геополитическая эра.

Говорить о том, что Россию вытеснили из Закавказья, конечно, преждевременно. Но ее позиции, что совершенно очевидно, довольно сильно ослаблены. Серьезный ущерб также нанесен главному инструменту внешней политики России - Содружеству независимых государств. Если падение влияния России продолжится на Кавказе, аналогичный процесс ускорится и в Средней Азии.

Турне Зеленского

Возвращаясь через Европу после визита в Канаду, Владимир Зеленский встретился в аэропорту Шеннон в Ирландии с представителем Судана. Ничего важного по поводу этой встречи выяснить не удалось, но о том, что такая встреча состоялась, был выпущен отдельный пресс-релиз.

На фоне этой новости в последние дни в Африке произошли интересные инциденты, связанные с подразделениями ЧВК «Вагнер». Во-первых, на новостных каналах распространялось видео, на котором автомобиль, предположительно принадлежащий солдатам ЧВК «Вагнер», сбивается беспилотником в Судане. СМИ стали связывать организацию этой атаки с украинскими спецслужбами.

Официальные представители Украины не подтвердили и не опровергли это журналистам, что только усилило соответствующие подозрения. В этом контексте и важна встреча в аэропорту Шеннон.

Вчера в украинских СМИ стало активно распространяться видео крушения российского транспортного самолета Ил-76 в Мали. Самолет также стал ассоциироваться с силами ЧВК «Вагнер». Вчера утром в СМИ появились видеоролики с беспилотников, на которых отряды туарегов группируются для боя.

Эти отряды действуют в пустынном районе в северной части Мали. Сообщается, что они собираются, чтобы атаковать находящиеся в этом районе отряды ЧВК «Вагнер», которых обвиняют в очень жестоком обращении с местным населением.

В целом это явное заявление о давлении на российское руководство. Пока контуры этого давления останутся неясными, но если Украина сможет начать преследовать российские интересы в Африке, это в первую очередь затронет российское руководство и заставит его перераспределить свои военные ресурсы.

ПВО России снова в беде

Вчера утром украинский беспилотник нанес удар по зданию ФСБ в Курске (центр российского региона рядом с Украиной). Точных сведений о последствиях нападения нет. За этим последовала атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Примечательно, что российская ПВО никак не сигнализировала о своем присутствии.

Украинская военная разведка рассказала историю о том, как диверсанты эффективно действовали на территории Москвы и Калужской области. Это дополняет информацию предыдущих дней о деятельности украинских сил на Курском и Белгородском направлении и свидетельствует о том, что Украина готовит почву для организации некоторых новых операций на территории России.

Российское командование пытается что-то сделать для улучшения ситуации в Черном море. Поскольку атаки в Крыму связаны с присутствием украинцев на Змеином острове, российские ВВС за последние дни четыре раза пытались атаковать остров с помощью планирующих бомб. Информации о результатах атак пока нет.

Сегодня ночью Россия также осуществила воздушную атаку на Одессу и Одесскую область. Было выпущено 19 иранских беспилотников, 12 ракет «Калибр» и 2 ракеты «Оникс». Все иранские беспилотники и 11 ракет «Калибр» были сбиты. Атакам подверглась гостиница «Кемпински». Есть сообщения о пожарах в портовой зоне.

Сообщений с линии фронта поступило относительно мало. Российская армия продолжает обороняться, а инициатива находится в руках украинских сил.

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