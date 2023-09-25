ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Если Россия потеряет влияние на Кавказе, она утратит его и в Средней Азии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает свою, казалось бы, невыполнимую миссию: убедить свой народ изменить нынешнее направление развития Армении и признать поражение в войне. Его послание абсолютно верно в том смысле, что нынешние гарантии безопасности Армении со стороны организаций по безопасности СНГ не работают. Нынешняя внешняя политика Армении также не работает. Престиж армянской оппозиции по причине ее прошлой деятельности очень низок, а организованные ею демонстрации пока не стали опасными для премьер-министра Армении и его союзников.

В СМИ циркулирует информация, что в ближайшее время в Гранаде должна состояться встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана, где в той или иной роли будут присутствовать также представители ЕС, Германии и Франции. Если мирный процесс между Арменией и Азербайджаном удастся запустить и проводить без участия России, можно будет сказать, что на Кавказе началась новая геополитическая эра.

Говорить о том, что Россию вытеснили из Закавказья, конечно, преждевременно. Но ее позиции, что совершенно очевидно, довольно сильно ослаблены. Серьезный ущерб также нанесен главному инструменту внешней политики России - Содружеству независимых государств. Если падение влияния России продолжится на Кавказе, аналогичный процесс ускорится и в Средней Азии.

Турне Зеленского