На фоне этой новости в последние дни в Африке произошли интересные инциденты, связанные с подразделениями ЧВК «Вагнер». Во-первых, на новостных каналах распространялось видео, на котором автомобиль, предположительно принадлежащий солдатам ЧВК «Вагнер», сбивается беспилотником в Судане. СМИ стали связывать организацию этой атаки с украинскими спецслужбами.
Официальные представители Украины не подтвердили и не опровергли это журналистам, что только усилило соответствующие подозрения. В этом контексте и важна встреча в аэропорту Шеннон.
Вчера в украинских СМИ стало активно распространяться видео крушения российского транспортного самолета Ил-76 в Мали. Самолет также стал ассоциироваться с силами ЧВК «Вагнер». Вчера утром в СМИ появились видеоролики с беспилотников, на которых отряды туарегов группируются для боя.
Эти отряды действуют в пустынном районе в северной части Мали. Сообщается, что они собираются, чтобы атаковать находящиеся в этом районе отряды ЧВК «Вагнер», которых обвиняют в очень жестоком обращении с местным населением.
В целом это явное заявление о давлении на российское руководство. Пока контуры этого давления останутся неясными, но если Украина сможет начать преследовать российские интересы в Африке, это в первую очередь затронет российское руководство и заставит его перераспределить свои военные ресурсы.
ПВО России снова в беде
Вчера утром украинский беспилотник нанес удар по зданию ФСБ в Курске (центр российского региона рядом с Украиной). Точных сведений о последствиях нападения нет. За этим последовала атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Примечательно, что российская ПВО никак не сигнализировала о своем присутствии.