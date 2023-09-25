Вертолет полиции помог найти заблудившуюся в лесу женщину

В 16.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в лесу заблудилась 75-летняя дама, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры. Она находилась между Одалятси и Куреметса, контакт с ней поддерживали больше трех часов.

В поисках заблудившейся участвовали спасатели Кахельконна, использовали дрон волонтеров из Карала, а потом был задействован и вертолет PPA, с помощью которого заблудившаяся в лесу наконец и была найдена.