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Вертолет полиции помог найти заблудившуюся в лесу женщину

rus.postimees.ee BNS
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: K

С помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны (PPA) в субботу на Сааремаа нашли отправившуюся собирать грибы и заблудившуюся в лесу пожилую женщину.

В 16.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в лесу заблудилась 75-летняя дама, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры. Она находилась между Одалятси и Куреметса, контакт с ней поддерживали больше трех часов.

В поисках заблудившейся участвовали спасатели Кахельконна, использовали дрон волонтеров из Карала, а потом был задействован и вертолет PPA, с помощью которого заблудившаяся в лесу наконец и была найдена.

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