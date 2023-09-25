Эстонский дуэт на домашнем этапе Кубка мира вошел в тройку сильнейших

Наши спортсмены дошли до полуфинала соревнований, но были вынуждены признать превосходство норвежской смешанной пары Мартины Реннинг и Матиаса Брендена с результатом 4:7. В матче за бронзу с эстонцами встретилась норвежская пара керлингистов Майя Рамсфьель и Магнус Рамсфьель. Победитель равной игры определился только в дополнительном раунде, и победа досталась Эстонии со счетом 7:6.

На этот раз в финальный раунд этапа Кубка мира, проходившего на катке Тондираба, вышли четыре норвежские команды, три из которых вышли в плей-офф. В четвертьфинале швейцарской паре керлингистов Дженни Перре и Мартину Риосу, считавшейся фаворитами соревнований, пришлось смириться с поражением. Их соперниками были Майя Рамсфьель и Магнус Рамсфьель, которые в итоге стали соперниками эстонской пары по керлингу в матче за бронзу.

В финале встретились пары Реннинг/Бренден и Скаслиен/Недреготтен, которые ранее выиграли два этапа Кубка мира, проходивших в Таллинне. В этот раз победу одержали серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине 2022 года Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Среди эстонских смешанных пар на этапе Кубка мира соревновалась Кайди Элмик и Карл Кукнер, но на этот раз они не прошли в финальный раунд соревнований.