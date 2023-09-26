МНЕНИЕ ⟩ Учителя, объединяйтесь! Время забастовки пришло

Каждый работник сферы образования должен хорошенько задуматься над тем, сколькими евро он готов поступиться ради лучшего будущего, пишет Алекс Саволайнен (Партия реформ).
С 7 по 9 марта 2012 года прошла одна из крупнейших забастовок в истории восстановившей свою независимость Эстонии. До этого забастовки проходили в 1993 и 2003 годах. Всего в забастовке 2012 года, включая предупредительную, приняли участие 17 234 работника сферы образования из 682 учебных заведения. В начале 2012 года тогдашний министр образования и науки Аавиксоо заявил, что зарплата учителей не вырастет до 2015 года, однако благодаря забастовке она начала расти еще в 2013 году.
1 октября 2012 года под эгидой Союза врачей Эстонии и Профсоюза работников здравоохранения Эстонии началась забастовка, продлившаяся 25 дней. В результате нагрузка на врачей и медсестер была снижена на 20% в амбулаторно-поликлиническом режиме и на 16% - в стационарном. С 1 марта 2013 года минимальная почасовая оплата труда работников по уходу увеличилась на 23%, медсестер - на 17,5%, врачей - на 11%. Во время забастовки врачей в 2012 году врачи лишились 19 рабочих дней, или примерно 90% от своей месячной зарплаты. В итоге добились повышения в 11%, которое осталось навсегда. Таким образом, забастовка окупилась в течение следующих восьми месяцев.
Для учителя, зарабатывающего 1 749 евро брутто, один день забастовки обходится в 64 евро нетто. Каждый работник образования должен хорошенько подумать, сколькими евро он готов поступиться ради лучшего будущего. Одна неделя забастовки приведет к потере 320 евро месячной зарплаты, две недели обойдутся в 640 евро, три недели - в 960 евро и т.д.
Зарплата учителя, работающего на полную ставку, составляет 1749 евро брутто. Средняя зарплата учителя, о которой так любят говорить политики, включает в себя оплату сверхурочных. Нередки случаи, когда учитель математики работает на ставку 1,25 и получает за это 2186 евро (реальная среднемесячная зарплата учителей составляет 2023 евро). Возможно, некоторые муниципалитеты, находящиеся в затруднительном положении с поиском учителей, привлекают их чуть более высокими зарплатами. Однако для большинства зарплата остается на минимальном уровне (то есть 1749 евро).
Долго ли мы будем позволять врать нам в глаза?
Министр образования заявила, - и это также написано в коалиционном соглашении - что к 2027 году средняя зарплата учителей составит 120% от средней зарплаты в Эстонии. Согласно экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов, опубликованному летом 2022 года, в 2026 году средняя зарплата по стране будет составлять 2117 евро, и можно предположить, что к 2027 году средняя зарплата будет равно примерно 2200 евро брутто. Следовательно, зарплата учителей в 2027 году будет находиться в диапазоне от 2600 до 2700 евро брутто.
Согласно имеющимся данным, фактическая средняя зарплата учителей сегодня составляет 2023 евро брутто. Обещанное правительством повышение зарплаты на 29 евро сделает ее немного выше, но все же в течение следующих трех лет необходимо найти надбавку к месячной зарплате в размере от 500 до 600 евро, то есть, если округлить, то примерно 200 евро в год. Реально ли это? Если госбюджет по-прежнему находится в дефиците? Если высшему образованию обещают увеличение финансирования, а потом рассматривают возможность его сокращения? И насколько люди едины в мнении, что зарплаты государственных служащих должны быть заморожены? Если повышение минимальной заработной платы в следующем году составит всего 29 евро или 1,7%? Разрешите усомниться.
Виноваты ли учителя?
Виноваты ли учителя, что для реализации плана перехода на эстоноязычное образование в государственном бюджете на следующий год не хватает 27 миллионов евро, поскольку, исходя из оценки министра образования, предыдущее правительство не предусмотрело достаточного количества средств? Кто-нибудь в министерстве понес за это ответственность? Были найдены деньги на повышение зарплаты учителям в Ида-Вирумаа в 5о-процентном объеме, но в других уездах - только на 1,7%. Если учителей пытаются привлечь зарплатой в Ида-Вирумаа, то чем их привлекают в других уездах?
Мы хотим, чтобы наш труд ценился и чтобы это отражалось в расчетном листке. Мы хотим, чтобы школа была привлекательным местом работы для молодежи, не забывая при этом и о коллегах старшего поколения. Мы хотим, чтобы эффективная работа была замечена, а переутомление компенсировалось в соответствии с законом. Мы хотим, чтобы наша зарплата была сопоставима с зарплатой других высококвалифицированных специалистов - врачей, юристов, инженеров. Мы хотим, чтобы зарплата учителя позволяла купить собственное жилье, создать семью и чтобы после окончания учебного года высокообразованному педагогу не приходилось идти на клубничные поля, чтобы подзаработать. Мы хотим быть смелыми, яркими, шикарными и уверенными в себе как внутри, так и при взгляде снаружи.
В 2012 году Лийза Пакоста («Ээсти 200)», действующий депутат Рийгикогу, дала десять советов учителям о том, как организовать максимально успешную забастовку. Список включает в себя:
Совет №1. Выбирайте наиболее подходящее время для забастовки, а не первое попавшееся.
Совет №2. Выберите целевую группу, на которую забастовка должна оказать влияние.
Совет №3. Проверьте предвыборные обещания входящих в коалицию партий.
Совет №4. Ознакомьтесь с Законом об разрешении коллективных споров.
Совет №5. Выберите наиболее подходящий тип забастовки.
Совет №6. Каждый человек имеет значение, потому что каждый человек свободен.
Совет №7. Разберитесь с необходимостью проводить уроки задним числом.
Совет №8. Освещение в СМИ.
Совет №9. Реалистичность требований.
Совет 10. Более глобальное видение.