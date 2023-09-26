МНЕНИЕ ⟩ Учителя, объединяйтесь! Время забастовки пришло

Долго ли мы будем позволять врать нам в глаза?

Министр образования заявила, - и это также написано в коалиционном соглашении - что к 2027 году средняя зарплата учителей составит 120% от средней зарплаты в Эстонии. Согласно экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов, опубликованному летом 2022 года, в 2026 году средняя зарплата по стране будет составлять 2117 евро, и можно предположить, что к 2027 году средняя зарплата будет равно примерно 2200 евро брутто. Следовательно, зарплата учителей в 2027 году будет находиться в диапазоне от 2600 до 2700 евро брутто.

Согласно имеющимся данным, фактическая средняя зарплата учителей сегодня составляет 2023 евро брутто. Обещанное правительством повышение зарплаты на 29 евро сделает ее немного выше, но все же в течение следующих трех лет необходимо найти надбавку к месячной зарплате в размере от 500 до 600 евро, то есть, если округлить, то примерно 200 евро в год. Реально ли это? Если госбюджет по-прежнему находится в дефиците? Если высшему образованию обещают увеличение финансирования, а потом рассматривают возможность его сокращения? И насколько люди едины в мнении, что зарплаты государственных служащих должны быть заморожены? Если повышение минимальной заработной платы в следующем году составит всего 29 евро или 1,7%? Разрешите усомниться.

Виноваты ли учителя?