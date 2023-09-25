Сторонница Кылварта не смогла встать во главе центристов Тартумаа

Всего спустя две недели после внеочередного съезда Центристской партии, на котором мэр Таллинна Михаил Кылварт был избран новым лидером партии, состоялись и выборы нового руководства регионального отделения центристов в Тартуском уезде. Марика Туус-Лауль, которая после нескольких лет перерыва теперь снова входит в правление партии, бросила вызов в борьбе за пост руководителя Тартумааского отделения Пеэтеру Лаазику, который выполнял эту работу до последнего времени.