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Сторонница Кылварта не смогла встать во главе центристов Тартумаа

Эйли Арула
, журналист
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Марика Туус-Лаул и Пеэтер Лаазик.
Марика Туус-Лаул и Пеэтер Лаазик. Фото: Mihkel Maripuu / Sille Annuk

Всего спустя две недели после внеочередного съезда Центристской партии, на котором мэр Таллинна Михаил Кылварт был избран новым лидером партии, состоялись и выборы нового руководства регионального отделения центристов в Тартуском уезде. Марика Туус-Лауль, которая после нескольких лет перерыва теперь снова входит в правление партии, бросила вызов в борьбе за пост руководителя Тартумааского отделения Пеэтеру Лаазику, который выполнял эту работу до последнего времени.

После весенних выборов Игорь Грязин ушел с поста главы отделения Центристской партии в Тартумаа. Статус исполняющего обязанности взял на себя недавний заместитель Грязина Пеэтер Лаазик. Теперь Лаазик решил баллотироваться в региональные руководители на общем собрании отделения. Он знал, что кто-то будет баллотироваться против него, но не имел представления, сколько кандидатов-оппонентов будет выдвинуто.

На совещании, состоявшемся в минувшую субботу, выяснилось, что вторым кандидатом стала Марика Туус-Лауль, железный актив Центристской партии. «До субботы ходили слухи о выдвижении нескольких альтернативных кандидатов, но в итоге остался только один», - сказал Лаазик.

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