Сторонница Кылварта не смогла встать во главе центристов Тартумаа

Всего спустя две недели после внеочередного съезда Центристской партии, на котором мэр Таллинна Михаил Кылварт был избран новым лидером партии, состоялись и выборы нового руководства регионального отделения центристов в Тартуском уезде. Марика Туус-Лауль, которая после нескольких лет перерыва теперь снова входит в правление партии, бросила вызов в борьбе за пост руководителя Тартумааского отделения Пеэтеру Лаазику, который выполнял эту работу до последнего времени.
После весенних выборов Игорь Грязин ушел с поста главы отделения Центристской партии в Тартумаа. Статус исполняющего обязанности взял на себя недавний заместитель Грязина Пеэтер Лаазик. Теперь Лаазик решил баллотироваться в региональные руководители на общем собрании отделения. Он знал, что кто-то будет баллотироваться против него, но не имел представления, сколько кандидатов-оппонентов будет выдвинуто.