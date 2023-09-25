Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана нацистской дивизии на встречу с Зеленским

98-летний Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Рота заявил, что тот был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.

Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.

В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.

«Эта инициатива была полностью моей собственной, - сообщил спикер. - Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия».

В CIJA, отвечая на его слова, заявили: «Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова».

Парламент Канады. Фото: Getty Images

Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения.

В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения «были правильным поступком».