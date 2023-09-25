ФОТО ⟩ Президент Грузии прибыла в Эстонию с государственным визитом

Алар Карис выразил поддержку усилиям Грузии по достижению статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. «Грузины выбрали свой собственный путь, и этот путь ведет в Европу. Эстония поддерживает Грузию на этом пути», - сказал Карис президенту Грузии в марте этого года.

Тогда президент Карис посчитал важным, чтобы Грузия продолжала работать над выполнением 12 приоритетов, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, которые Тбилиси представила Европейская комиссия.

Несколько дней назад Карис также встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.