ФОТО ⟩ Президент Грузии прибыла в Эстонию с государственным визитом

Президент Эстонии Алар Карис встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня прибыла в Эстонию с государственным визитом.
Алар Карис выразил поддержку усилиям Грузии по достижению статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. «Грузины выбрали свой собственный путь, и этот путь ведет в Европу. Эстония поддерживает Грузию на этом пути», - сказал Карис президенту Грузии в марте этого года.
Тогда президент Карис посчитал важным, чтобы Грузия продолжала работать над выполнением 12 приоритетов, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, которые Тбилиси представила Европейская комиссия.
Несколько дней назад Карис также встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«В том, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, предстоящие месяцы сыграют решающее значение. Чтобы двигаться вперед, нужно с энтузиазмом продолжать выполнять критерии, установленные Европейской комиссией. Двери Евросоюза должны быть открыты для тех, кто изъявит желание присоединиться и проделать необходимую для этого домашнюю работу», - сказал тогда глава эстонского государства. Президент Карис и премьер-министр Гарибашвили также говорили о событиях в Грузии.