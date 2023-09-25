Срочник, неоднократно cбегавший с места службы, предстал перед судом

Вируский уездный суд приговорил 20-летнего срочника Илью, который дважды по собственной инициативе покидал свое место службы в Тапа, к шести месяцам лишения свободы условно. Ему был назначен испытательный срок в один год.
В октябре прошлого года 20-летний Илья поступил на службу в батальон противовоздушной обороны в Тапа. 28 апреля при неизвестных обстоятельствах он по собственной инициативе ушел из части на выходные и вернулся в понедельник вместо привычного вечера воскресенья.
Однако новое преступление не заставило себя ждать: уже через три дня он снова был в бегах. На этот раз Илья ушел в четверг и вернулся вечером в воскресенье. По закону из-за отсутствия в части более 72 часов молодой человек совершил уголовное преступление, за что и был привлечен к ответственности.
Илья был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Половину судебных издержек по этому делу взяло на себя государство, и Илья должен будет оплатить 670 евро.