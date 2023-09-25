«Новости в 7» за 25 сентября: какие пособия предлагаются для пенсионеров по всей Эстонии и почему и в 80 лет приходится работать? Кризис не щадит никого, но дает и новые возможности и репортаж с концерта "Будь как дома, путник!"

Сегодня в выпуске:

- Людям старшего возраста приходится все больше экономить на еде и одежде. Какие пособия предлагаются для пенсионеров по всей Эстонии и почему и в 80 лет приходится работать?

- Коротко по стране: удачный грибной год принес более ста случаев отравлений, когда средняя зарплата в Эстонии будет 11 тысяч евро, в Таллинне высадится десант российской оппозиции

- В Таллинне пройдут масштабные учения в сфере ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Все подробности в материале нашего корреспондента

- Кризис не щадит никого, но также дает новые возможности. Более семисот объявлений о продаже готового бизнеса можно найти на порталах недвижимости

- Мировые новости: сильный ливень с градом обрушился на Бразилию,нашествие клопов во Франции, в Нидерландах болельщики сорвали футбольный матч, забросав поле петардами , алкоголь заклеймят: в Ирландии вводят обязательную маркировку и в Берлине прошла встреча "людей-собак"

- Увлекательный интерактивный концерт "Будь как дома, путник!" собрал поклонников рок-музыки от мала до велика. Не пропустила увлекательное мероприятие и наша съёмочная группа