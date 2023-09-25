«Европейский небесный щит»: главное о новой системе ПВО, которая будет защищать Эстонию и другие страны НАТО

Требует корректировки и улучшения и имеющаяся защита от крылатых ракет. Поскольку они летят на малой высоте и из-за этого часто могут быть обнаружены в самый последний момент, сбить такие ракеты могут в основном современные системы ПВО, такие как Patriot или IRIS-T SLM. Поэтому, по оценке бундесвера, в данном случае «комплексная защита территории требует огромных затрат и возможна только при использовании большого количества систем», что свидетельствует о необходимости участия многих стран.

Arrow 3 против ракет за пределами земной атмосферы

Еще один недостаток - в недостаточной защите от баллистических ракет большой дальности, которые могут наводиться на цель и за пределами атмосферы Земли. «Он должен быть быстро устранен, тем более что Россия уже располагает таким оружием. Германия должна быть в состоянии защитить себя от угрозы, исходящей от ракет с дальностью более 1000 км, быстрее, чем планировалось ранее», - указывают в Минобороны ФРГ.

Именно такую защиту призван обеспечить американо-израильский ЗРК Arrow 3, который должен быть поставлен на вооружение в Германии к концу 2025 года. Бюджетный и оборонный комитеты бундестага одобрили его закупку в июне. По данным израильских источников, стоимость контракта составляет почти четыре миллиарда евро.

Arrow 3 может уничтожать атакующие ракеты на высоте более 100 км, за пределами атмосферы в ближнем космосе и имеет дальность действия до 2400 км. Как и Patriot, комплекс Arrow 3 состоит из мобильной пусковой установки, мобильного центра управления, мобильной радиолокационной станции и управляемых ракет.

Невидимый купол для максимально возможной территории