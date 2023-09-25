Автомобили с надписью «Я русский» появились и в Латвии

В рамках «флешмоба» 21 сентября в Telegram была создана группа под названием «Я русский в Эстонии». Пока что там было опубликовано одно видео и фото, на которых видны несколько автомобилей с такими надписями.

Группа также опубликовала опрос под названием «В каком городе вам нужны наклейки?», в котором среди вариантов указаны несколько городов Эстонии.

Об этом флешмобе впервые сообщил 22 сентября портал Limon. Наклейки распространял на различных заправках Таллинна владелец профиля 777spd в TikTok. Также были замечены наклейки с надписью «Отдел по борьбе с нацизмом».