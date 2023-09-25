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Автомобили с надписью «Я русский» появились и в Латвии

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Автомобиль с надписью "Я русская" появились и в Латвии.
Автомобиль с надписью "Я русская" появились и в Латвии. Фото: Tālavas Taurētājs/"X"

25 сентября была опубликована запись на платформе X (ранее Twitter), на которой видно автомобиль, зарегистрированный в Латвии, с надписью «Я русская». Среди пользователей социальной сети эта наклейка вызвала переполох - многие требовали наказания владельца автомобиля, пишет Rus.Tvnet.

О конкретной машине сообщил профиль Tālavas Taurētājs на платформе X (Twitter). Запись также привлекла внимание Государственной полиции, которая попросила оригинальную версию фотографии.

В связи с автомобилем, зарегистрированным в Латвии, в Facebook была опубликована запись на русском языке. Автор записи указывает, что флешмоб «Я - русский и русская» из Эстонии пришел в Латвию.

Публикация раскрывает дополнительную информацию о наклейке. По словам автора, девушка, которой принадлежит машина, приклеила ее в субботу, 23 сентября, около 22:30 вечера. Наклейка была найдена смятой на брусчатке на следующее утро около 8.

В конце записи автор жалуется: «Сколько отдельных субъектов бесят простые права человека не скрывать свою национальность и гордиться этим».

Автомобиль с такой надписью в Латвии также был замечен Ингой Сприньге, основателем и журналистом исследовательского журналистического центра Re:Baltica. Правда, на изображении Сприньге запечатлен автомобиль с эстонским номерным знаком.

Флешмоб, начатый в Эстонии

Уже сообщалось, что в Эстонии участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой «Я русский» на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию.

В рамках «флешмоба» 21 сентября в Telegram была создана группа под названием «Я русский в Эстонии». Пока что там было опубликовано одно видео и фото, на которых видны несколько автомобилей с такими надписями.

Группа также опубликовала опрос под названием «В каком городе вам нужны наклейки?», в котором среди вариантов указаны несколько городов Эстонии.

Об этом флешмобе впервые сообщил 22 сентября портал Limon. Наклейки распространял на различных заправках Таллинна владелец профиля 777spd в TikTok. Также были замечены наклейки с надписью «Отдел по борьбе с нацизмом».

Эстонская полиция остановила одно из таких собраний в Таллинне 24 сентября, заставив владельцев автомобилей снять все наклейки. «В случае, если мы увидим такую ​​машину в городе, мы обязательно попросим владельца снять наклейку и объяснить, почему она была наклеена», - сказала представитель Эстонской полиции.

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