Автомобили с надписью «Я русский» появились и в Латвии

25 сентября была опубликована запись на платформе X (ранее Twitter), на которой видно автомобиль, зарегистрированный в Латвии, с надписью «Я русская». Среди пользователей социальной сети эта наклейка вызвала переполох - многие требовали наказания владельца автомобиля, пишет Rus.Tvnet.
О конкретной машине сообщил профиль Tālavas Taurētājs на платформе X (Twitter). Запись также привлекла внимание Государственной полиции, которая попросила оригинальную версию фотографии.
Sveicināti!— Valsts policija (@Valsts_policija) September 25, 2023
Aicinām atsūtīt nerediģētu attēlu jeb attēla orģinālu.
В связи с автомобилем, зарегистрированным в Латвии, в Facebook была опубликована запись на русском языке. Автор записи указывает, что флешмоб «Я - русский и русская» из Эстонии пришел в Латвию.
Вата в слезах😭 pic.twitter.com/qY3LgbKuFs— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023
Публикация раскрывает дополнительную информацию о наклейке. По словам автора, девушка, которой принадлежит машина, приклеила ее в субботу, 23 сентября, около 22:30 вечера. Наклейка была найдена смятой на брусчатке на следующее утро около 8.
В конце записи автор жалуется: «Сколько отдельных субъектов бесят простые права человека не скрывать свою национальность и гордиться этим».
Автомобиль с такой надписью в Латвии также был замечен Ингой Сприньге, основателем и журналистом исследовательского журналистического центра Re:Baltica. Правда, на изображении Сприньге запечатлен автомобиль с эстонским номерным знаком.
Šis ir aizsācies EE un tagad atnāk pie mums. @Martinlaineolen - it's here now, see the Tweet above. pic.twitter.com/gGSNZj2uUy— Inga Springe (@IngaSpringe) September 25, 2023
Флешмоб, начатый в Эстонии
Уже сообщалось, что в Эстонии участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой «Я русский» на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию.
В рамках «флешмоба» 21 сентября в Telegram была создана группа под названием «Я русский в Эстонии». Пока что там было опубликовано одно видео и фото, на которых видны несколько автомобилей с такими надписями.
Группа также опубликовала опрос под названием «В каком городе вам нужны наклейки?», в котором среди вариантов указаны несколько городов Эстонии.
Об этом флешмобе впервые сообщил 22 сентября портал Limon. Наклейки распространял на различных заправках Таллинна владелец профиля 777spd в TikTok. Также были замечены наклейки с надписью «Отдел по борьбе с нацизмом».
Эстонская полиция остановила одно из таких собраний в Таллинне 24 сентября, заставив владельцев автомобилей снять все наклейки. «В случае, если мы увидим такую машину в городе, мы обязательно попросим владельца снять наклейку и объяснить, почему она была наклеена», - сказала представитель Эстонской полиции.