ВИДЕО ⟩ «Побил и правильно сделал»: Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает задержанного по делу о сожжении Корана

После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Она попросила омбудсмена в Чечне Мансура Солтаева провести проверку.

Вскоре спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов публично поддержали действия Адама Кадырова. Напрямую они не подтвердили, что сын главы Чечни избил Журавеля. Однако это сделал министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Адам Кадыров сопровождал отца на встрече с Журавелем в СИЗО Грозного и избил волгоградца, когда они остались вдвоем. Почему это произошло, министр не объяснил. «Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, традиции, обычаи», - сказал Дудаев, добавив, что все жители Чечни и соседних регионов якобы поддерживают действия сына Кадырова.

После случившегося член Совета по правам человека Ева Меркачева просила директора ФСИН Аркадия Гостева перевести Журавеля из Чечни в учреждение службы другого региона.

25 сентября Меркачева заявила, что составляет запрос в правоохранительные органы по факту избиения Журавеля. «Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление - очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять, - сказала правозащитница (ее комментарий опубликовала Ксения Собчак). - По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет».