Огромная дыра: Минфин опубликовал размер расходов и доходов государственного бюджета

Министерство финансов опубликовало в понедельник параметры государственного бюджета, согласно которым бюджетные расходы составят 17,7 млрд евро, а доходы 16,8 млрд евро, передает ERR.
Таким образом, дефицит бюджета составит около 1,1 млрд евро, сообщила «Актуальная камера».
Согласно проекту бюджета, правительство учло увеличение доходов бюджета с 15,6 до 16,8 млрд евро.
Расходы вырастут с 16,8 млрд евро в прошлом году (без учета т.н. инвестиций, которые в 2023 году составили 756 млн евро) до 17,7 млрд евро (опять-таки без учета инвестиций, размер которых Минфин пока не называет).