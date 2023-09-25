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Огромная дыра: Минфин опубликовал размер расходов и доходов государственного бюджета

rus.postimees.ee
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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

Министерство финансов опубликовало в понедельник параметры государственного бюджета, согласно которым бюджетные расходы составят 17,7 млрд евро, а доходы  16,8 млрд евро, передает ERR.

Таким образом, дефицит бюджета составит около 1,1 млрд евро, сообщила «Актуальная камера».

Согласно проекту бюджета, правительство учло увеличение доходов бюджета с 15,6 до 16,8 млрд евро.

Расходы вырастут с 16,8 млрд евро в прошлом году (без учета т.н. инвестиций, которые в 2023 году составили 756 млн евро) до 17,7 млрд евро (опять-таки без учета инвестиций, размер которых Минфин пока не называет).

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