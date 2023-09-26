У Надаля проблемы со здоровьем: ему тяжело даже подниматься по лестнице

В последний раз Надаль играл в теннис в середине января на Australia open, после чего перенес операцию на бедре. Но кроме бедра, неприятности ему доставляет и травма ноги – от нее он страдает уже несколько лет.

В лучшем случае Надаль вернется в большой теннис в следующем году, но пока это под вопросом.

«Боль никуда не исчезла, но ее можно контролировать. Иногда нога просто не дает мне житья. Даже подниматься по лестнице сложно», - сказал Надаль.

Возможно, 37-летний испанец не сумеет вернуться в профессиональный теннис.

«Я бы хотел играть вновь и быть конкурентоспособным. Но моя мечта не в том, чтобы выиграть турнир во Франции или Австралии. Я отдаю себе отчет в том, что в моем нынешнем состоянии это очень далеко», - добавил спортсмен.