Конкурентка Сильдару завершила карьеру в 25 лет: я стала больше бояться

В интервью компании NRK она рассказала, что занималась этим видом спорта почти десять лет. Соревнования на высшем уровне означают множество поездок и это стало для нее рутиной.

Но это не единственная причина, почему она завершила карьеру.

«Я стала больше бояться. Я боюсь нанести себе травму. Уровень моей спортивной дисциплины постоянно повышается и это обозначает и возрастающие риски. Я хочу, чтобы мое тело было здоровым и в хорошей форме всю жизнь», - сказала она.

За свою карьеру она выиграла семь медалей на X-Games, кроме того, у нее бронза чемпионата мира этого года за биг эйр.

Килли также отметила, что у нее больше нет мотивации, необходимой для того, чтобы удержаться на вершине.