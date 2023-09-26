Опрос ⟩ Жители Эстонии рассказали, что их больше всего раздражает в дорожном движении

«При этом можно также заметить различия между различными городами и регионами Эстонии. В Таллинне и других крупных городах маневрирующие между автомобилями мопеды и мотоциклы беспокоят около четверти водителей, тогда как велосипедисты вызывают это чувство уже у половины водителей. В других регионах люди относятся к этому гораздо спокойнее», – добавил Круус.

Определенные различия также можно заметить в разбивке по национальности респондентов. Если трое из пяти эстонцев не любят, когда по тротуарам ездят на электросамокатах, то среди представителей других национальностей это беспокоит только двоих из пяти. Едущие по обочине велосипедисты беспокоят лишь десятую часть эстонцев, тогда как пятая часть представителей других национальностей бросает на них неодобрительный взгляд.

В исследовании также задавался вопрос о поведении самих респондентов: например, ездят ли они слишком быстро на велосипеде или самокате по тротуару, или лавируют между машинами в городе. Лишь отдельные ответили, что их собственное движение может раздражать других.

«Наверное, это вопрос зачастую касается понимания и признания человеком того, что его собственная манера вождения может мешать другим участникам дорожного движения. В любом случае как автоводители, так и передвигающиеся по тротуарам пользователи прочих транспортных средств должны считаться с теми, кто движется медленнее. При их обгоне следует при необходимости снижать скорость, чтобы уменьшить количество опасных ситуаций и аварий», — пояснил Круус.

Сравнивая культуру дорожного движения в странах Балтии, можно заметить, что мчащиеся по тротуару электросамокаты беспокоят около половины пешеходов во всех странах.

Жителей Эстонии больше, чем остальных беспокоят велосипедисты, едущие по тротуару с высокой скоростью. Литовцев больше всего беспокоят маневрирующие в городах между машинами велосипеды, мопеды и мотоциклы. Спокойнее всех относятся к различным видам транспорта на дороге жители Латвии.