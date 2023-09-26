Дискуссия ⟩ Основная причина более низких доходов русскоязычных жителей – незнание эстонского языка

«Я бы хотел обратить внимание на самую уязвимую группу – русскоязычных женщин. Потому что наравне с тем, что эстонцы зарабатывают больше неэстонцев, мы наблюдаем еще и значительную разницу в зарплатах мужчин и женщин. К тому же именно они захватили "тонущие корабли", как немецкий социолог и мыслитель Ульрих Бек называл сферы, подверженные наиболее быстрым переменам и рационализации», – отметил другой участник панельной дискуссии, ведущий ETV+ и «Радио 4» Андрей Титов.

По его словам, еще одна проблема в том, что именно русскоязычные куда больше, чем эстонцы, поддерживают традиционные гендерные роли и уверены, что основная задача женщины – создать семью и рожать, а мужчина должен делать карьеру и зарабатывать деньги. При таком раскладе женщине неизбежно приходится жертвовать своей индивидуальностью и возможностями самореализации.

Модерировавший дискуссию президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил, что в ситуации, когда правительство вынуждено серьезно сокращать расходы из-за ухудшения экономической ситуации и того, что накопленные в хорошие периоды госрезервы были израсходованы, спасение утопающих во многом становится делом рук самих утопающих.

«Конечно, ряд принятых недавно решений, к примеру, ускоренное повышение минимальной зарплаты, оплата места в домах попечения, повышение учебных стипендий и размера учебного кредита, увеличение ряда пособий ситуацию хоть и облегчит, но качественно не изменит. Поэтому важно как можно больше уделять внимания таким темам как повышение квалификации, переобучение, поддержка предпринимательства и, конечно, улучшение финансовой грамотности, которая у русскоязычных жителей ниже, чем у эстонцев. Ключ к решению проблемы во многом кроется как раз в этом», – сказал Кирилл Клаус.

Олеся Лагашина в ходе дискуссии представила изданную «Деловыми ведомостями» книгу Яака Роосааре «Как стать богатым. Учебник» – практическое руководство о том, как планировать свои финансы, как инвестировать и создавать пассивный доход.

В дискуссии помимо Олеси Лагашиной и Андрея Титова также приняли участие эксперт в сфере поддержки предпринимательства и запуска стартапов Яна Будковская и один из создателей платформы Cerebrum Hub, предлагающей возможности для переобучения и трудоустройства, Владимир Нийнимяки.