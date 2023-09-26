Пестрая жизнь финского лыжника: тюрьма, пьянки, проститутки и поддержка Путина. Сейчас его обвиняют в избиении женщины

Последнее правонарушение Олли совершил в начале прошлого года, когда он предположительно напал на свою бывшую жену. В итоге женщину пришлось доставить в больницу. Вместе с ней он, предположительно, ранил и случайного человека, который пытался защитить женщину от агрессивного мужчины.

Дело впервые поступило в суд в мае этого года. Однако это не первый раз, когда Олли попадает под пристальное внимание полиции и властей. В 2008 году, когда он еще активно занимался прыжками с трамплина, он был арестован полицией за вождение в нетрезвом виде и отправлен в тюрьму на 30 суток.

В том же году его выгнали из сборной Финляндии, поскольку всего за несколько часов до соревнований его видели в баре с двумя проститутками. В 2012 году он попал в тюрьму во второй раз, когда его обвинили в нападении на свою сожительницу, и он провел четыре месяца в камере.